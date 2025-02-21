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Подросток пострадал при сходе наледи с крыши в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 21.02.2025
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08:57 21.02.2025 (обновлено: 10:32 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/podrostok-2000705157.html
Подросток пострадал при сходе наледи с крыши в Южно-Сахалинске
Подросток пострадал при сходе наледи с крыши в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 21.02.2025
Подросток пострадал при сходе наледи с крыши в Южно-Сахалинске
Подросток получил травмы при сходе наледи с крыши здания в Южно-Сахалинске, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:57:00+03:00
2025-02-21T10:32:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 фев — РИА Новости. Подросток получил травмы при сходе наледи с крыши здания в Южно-Сахалинске, сообщило региональное управление Следственного комитета. "Двадцать первого февраля с крыши здания, расположенного на проспекте Мира города Южно-Сахалинска, произошел сход наледи, в результате которого травмирован подросток. Пострадавший получил травмы, тяжесть которых устанавливается, и был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в релизе. Следователи проводят проверку, они осмотрели место схода наледи, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. Действиям лиц, ответственных за очистку крыши, дадут правовую оценку.Как сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, мэрия взяла на особый контроль ситуацию со сходом льда с крыши жилого дома № 95 на проспекте Мира. Специалисты администрации находятся на связи с родителями пострадавшего. По информации мэрии, управляющей компании "Искра", в чьем ведении находится дом, неоднократно указывали на необходимость очистки кровель.
https://ria.ru/20250109/peterburg-1992925537.html
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происшествия, южно-сахалинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подросток пострадал при сходе наледи с крыши в Южно-Сахалинске

Подросток получил травмы при сходе наледи с крыши здания в Южно-Сахалинске

© Фото : Госжилинспекция Сахалинской области/ВКонтактеМесто схода наледи с крыши здания в Южно-Сахалинске
Место схода наледи с крыши здания в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Госжилинспекция Сахалинской области/ВКонтакте
Место схода наледи с крыши здания в Южно-Сахалинске
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 фев — РИА Новости. Подросток получил травмы при сходе наледи с крыши здания в Южно-Сахалинске, сообщило региональное управление Следственного комитета.
"Двадцать первого февраля с крыши здания, расположенного на проспекте Мира города Южно-Сахалинска, произошел сход наледи, в результате которого травмирован подросток. Пострадавший получил травмы, тяжесть которых устанавливается, и был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в релизе.
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Следователи проводят проверку, они осмотрели место схода наледи, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. Действиям лиц, ответственных за очистку крыши, дадут правовую оценку.
Как сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, мэрия взяла на особый контроль ситуацию со сходом льда с крыши жилого дома № 95 на проспекте Мира. Специалисты администрации находятся на связи с родителями пострадавшего.
По информации мэрии, управляющей компании "Искра", в чьем ведении находится дом, неоднократно указывали на необходимость очистки кровель.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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