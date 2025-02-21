https://ria.ru/20250221/podpole-2000918076.html

Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области

Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 21.02.2025

Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области

Помещение, где проводилась сборка БПЛА для ВСУ, было поражено в городе Белая Церковь на Украине в четверг, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T21:21:00+03:00

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Помещение, где проводилась сборка БПЛА для ВСУ, было поражено в городе Белая Церковь на Украине в четверг, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Вчера в Белой Церкви прилетела "Геранька" (БПЛА "Герань" -ред.)... прилетело по гаражам, где собирали FPV-дроны", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20250221/podpole-2000912254.html

белая церковь (город)

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