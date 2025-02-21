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Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 21.02.2025 (обновлено: 21:28 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/podpole-2000918076.html
Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 21.02.2025
Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области
Помещение, где проводилась сборка БПЛА для ВСУ, было поражено в городе Белая Церковь на Украине в четверг, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
белая церковь (город)
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Помещение, где проводилась сборка БПЛА для ВСУ, было поражено в городе Белая Церковь на Украине в четверг, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Вчера в Белой Церкви прилетела "Геранька" (БПЛА "Герань" -ред.)... прилетело по гаражам, где собирали FPV-дроны", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250221/podpole-2000912254.html
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в мире, белая церковь (город), украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белая Церковь (город), Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области

Лебедев: в четверг был поражен цех ВСУ по сборке БПЛА в городе Белая Церковь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОператор БПЛА самолетного типа
Оператор БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Оператор БПЛА самолетного типа. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Помещение, где проводилась сборка БПЛА для ВСУ, было поражено в городе Белая Церковь на Украине в четверг, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вчера в Белой Церкви прилетела "Геранька" (БПЛА "Герань" -ред.)... прилетело по гаражам, где собирали FPV-дроны", - заявил Лебедев.
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР
Вчера, 20:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелая Церковь (город)УкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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