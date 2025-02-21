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Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 21.02.2025
Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области
Помещение, где проводилась сборка БПЛА для ВСУ, было поражено в городе Белая Церковь на Украине в четверг, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:21:00+03:00
2025-02-21T21:21:00+03:00
2025-02-21T21:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Помещение, где проводилась сборка БПЛА для ВСУ, было поражено в городе Белая Церковь на Украине в четверг, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Вчера в Белой Церкви прилетела "Геранька" (БПЛА "Герань" -ред.)... прилетело по гаражам, где собирали FPV-дроны", - заявил Лебедев.
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в мире, белая церковь (город), украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белая Церковь (город), Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по сборочному цеху ВСУ в Киевской области
Лебедев: в четверг был поражен цех ВСУ по сборке БПЛА в городе Белая Церковь