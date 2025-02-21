Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 21.02.2025 (обновлено: 21:43 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/podpole-2000912254.html
Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР
Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР
Завод, на котором ремонтировалась военная техника, стал целью удара по селу Ясногорка в подконтрольном Киеву Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:52:00+03:00
2025-02-21T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984538580_0:41:3568:2048_1920x0_80_0_0_dea61d0e074c1cf40ea52c978f7255ae.jpg
ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Завод, на котором ремонтировалась военная техника, стал целью удара по селу Ясногорка в подконтрольном Киеву Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Сегодня в населенном пункте Ясногорка (временно оккупированная территория ДНР) прилетело в районе завода металлоконструкций. На его территории происходят ремонт и модернизация военной техники&quot;, — сказал он.Утром Лебедев рассказал, что в Одессе в результате атаки беспилотника уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984538580_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_d51d3b4a920dfbdb07cbd8493e3eaade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР

Лебедев заявил о прилете у завода в Ясногорке в ДНР, где ВСУ чинили технику

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Завод, на котором ремонтировалась военная техника, стал целью удара по селу Ясногорка в подконтрольном Киеву Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Сегодня в населенном пункте Ясногорка (временно оккупированная территория ДНР) прилетело в районе завода металлоконструкций. На его территории происходят ремонт и модернизация военной техники", — сказал он.

Утром Лебедев рассказал, что в Одессе в результате атаки беспилотника уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала