https://ria.ru/20250221/podpole-2000912254.html

Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР

Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025

Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР

Завод, на котором ремонтировалась военная техника, стал целью удара по селу Ясногорка в подконтрольном Киеву Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:52:00+03:00

2025-02-21T20:52:00+03:00

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Завод, на котором ремонтировалась военная техника, стал целью удара по селу Ясногорка в подконтрольном Киеву Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня в населенном пункте Ясногорка (временно оккупированная территория ДНР) прилетело в районе завода металлоконструкций. На его территории происходят ремонт и модернизация военной техники", — сказал он.Утром Лебедев рассказал, что в Одессе в результате атаки беспилотника уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, сергей лебедев