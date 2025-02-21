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Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР
Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР
Завод, на котором ремонтировалась военная техника, стал целью удара по селу Ясногорка в подконтрольном Киеву Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:52:00+03:00
2025-02-21T20:52:00+03:00
2025-02-21T21:43:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Завод, на котором ремонтировалась военная техника, стал целью удара по селу Ясногорка в подконтрольном Киеву Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня в населенном пункте Ясногорка (временно оккупированная территория ДНР) прилетело в районе завода металлоконструкций. На его территории происходят ремонт и модернизация военной техники", — сказал он.Утром Лебедев рассказал, что в Одессе в результате атаки беспилотника уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по ремонтному заводу ВСУ в ДНР
Лебедев заявил о прилете у завода в Ясногорке в ДНР, где ВСУ чинили технику