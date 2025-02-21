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Около 1,5 тысяч километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 21.02.2025
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Новости Подмосковья
 
17:27 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000866671.html
Около 1,5 тысяч километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году
Около 1,5 тысяч километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 21.02.2025
Около 1,5 тысяч километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году
Почти 1,5 тысячи километров муниципальных и региональных дорог отремонтируют в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:27:00+03:00
2025-02-21T17:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи километров муниципальных и региональных дорог отремонтируют в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. "Особое внимание уделим дорогам, ведущим к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям и другим социально значимым объектам. Отмечу, что программа ремонта традиционно формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, также учитывались обращения жителей региона", – рассказал зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Около 840 километров дорожного покрытия отремонтируют в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". К работам планируют приступить весной, когда будет устойчивая плюсовая температура. Наибольший объем ремонтных работ запланирован в округах: Коломне (85 километров), Дмитровском (67 километров), Раменском (62 километра), Орехово-Зуевском (62 километра), Сергиево-Посадском (62 километра), Истре (54 километра), Клину (53 километра) и Можайском (50 километров). В общей сумме на них приходится около 500 километров. Среди ремонтируемых участков – дороги в черте населенных пунктов, а также за их пределами. Работы пройдут на шоссе с интенсивным движением: Волоколамском, Лыткаринском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Рогачевском, Старосимферопольском, Новосходненском, Пятницком, Каширском, Северном. В ведомстве отметили, что в 2024 году дорожники обновили около 1,2 тысячи километров покрытия более 1,1 тысячи муниципальных и региональных дорог Подмосковья.
https://ria.ru/20250221/medtsentr-2000827861.html
https://ria.ru/20250221/mintrans-2000777987.html
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раменское
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московская область (подмосковье), коломна, раменское, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Раменское, Алексей Гержик
Около 1,5 тысяч километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Около 1,5 тысяч километров подмосковных дорог отремонтируют в 2025 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи километров муниципальных и региональных дорог отремонтируют в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Особое внимание уделим дорогам, ведущим к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям и другим социально значимым объектам. Отмечу, что программа ремонта традиционно формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, также учитывались обращения жителей региона", – рассказал зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Около 840 километров дорожного покрытия отремонтируют в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". К работам планируют приступить весной, когда будет устойчивая плюсовая температура.
Наибольший объем ремонтных работ запланирован в округах: Коломне (85 километров), Дмитровском (67 километров), Раменском (62 километра), Орехово-Зуевском (62 километра), Сергиево-Посадском (62 километра), Истре (54 километра), Клину (53 километра) и Можайском (50 километров). В общей сумме на них приходится около 500 километров.
Среди ремонтируемых участков – дороги в черте населенных пунктов, а также за их пределами. Работы пройдут на шоссе с интенсивным движением: Волоколамском, Лыткаринском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Рогачевском, Старосимферопольском, Новосходненском, Пятницком, Каширском, Северном.
В ведомстве отметили, что в 2024 году дорожники обновили около 1,2 тысячи километров покрытия более 1,1 тысячи муниципальных и региональных дорог Подмосковья.
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