https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000714783.html

Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии

Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии - РИА Новости, 21.02.2025

Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии

Молодой человек, совершивший поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, получил 15 лет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:55:00+03:00

2025-02-21T09:55:00+03:00

2025-02-21T09:55:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская железная дорога

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Молодой человек, совершивший поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, получил 15 лет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Отмечается, что в январе 2024 года молодой человек, полагая, что общается через бот знакомств в мессенджере с девушкой, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонил его к сотрудничеству. Получив задание на совершение диверсии на объекте транспортной инфраструктуры, молодой человек приобрел необходимые средства. В феврале 2024 года, находясь между платформами "Кутузовская" и "Весенняя" на Курском направлении Московской железной дороги, он поджег релейный шкаф и снял свои действия на видео, которое позже было опубликовано на проукраинских интернет-ресурсах. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога