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Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии - РИА Новости, 21.02.2025
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09:55 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000714783.html
Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии
Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии - РИА Новости, 21.02.2025
Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии
Молодой человек, совершивший поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, получил 15 лет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:55:00+03:00
2025-02-21T09:55:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская железная дорога
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Молодой человек, совершивший поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, получил 15 лет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Отмечается, что в январе 2024 года молодой человек, полагая, что общается через бот знакомств в мессенджере с девушкой, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонил его к сотрудничеству. Получив задание на совершение диверсии на объекте транспортной инфраструктуры, молодой человек приобрел необходимые средства. В феврале 2024 года, находясь между платформами "Кутузовская" и "Весенняя" на Курском направлении Московской железной дороги, он поджег релейный шкаф и снял свои действия на видео, которое позже было опубликовано на проукраинских интернет-ресурсах. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская железная дорога
Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии

Житель Подмосковья получил 15 лет за поджог релейного шкафа на железной дороге

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Молодой человек, совершивший поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, получил 15 лет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Отмечается, что в январе 2024 года молодой человек, полагая, что общается через бот знакомств в мессенджере с девушкой, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонил его к сотрудничеству. Получив задание на совершение диверсии на объекте транспортной инфраструктуры, молодой человек приобрел необходимые средства. В феврале 2024 года, находясь между платформами "Кутузовская" и "Весенняя" на Курском направлении Московской железной дороги, он поджег релейный шкаф и снял свои действия на видео, которое позже было опубликовано на проукраинских интернет-ресурсах.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Красноярском крае подростков осудили за поджог релейных шкафов
23 октября 2024, 12:29
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская железная дорога
 
 
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