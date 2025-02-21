https://ria.ru/20250221/podderzhka-2000698294.html
На рыбных рынках Москвы пройдет акция в поддержку участников СВО
На рыбных рынках Москвы пройдет акция в поддержку участников СВО - РИА Новости, 21.02.2025
На рыбных рынках Москвы пройдет акция в поддержку участников СВО
Акция в поддержку участников спецоперации пройдет на рыбных рынках в Москве 23 февраля, она продлится месяц, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:52:00+03:00
2025-02-21T07:52:00+03:00
2025-02-21T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Акция в поддержку участников спецоперации пройдет на рыбных рынках в Москве 23 февраля, она продлится месяц, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В День защитника Отечества рыбные рынки "Москва — на волне" поддержат участников специальной военной операции (СВО). 23 февраля на площадках проекта начнется благотворительная акция, которая продлится в течение месяца", - говорится в сообщении. Покупатели смогут приобрести рыбные консервы на рынках в Митине и Косино-Ухтомском, а затем оставить их в специальной корзине. Собранные продукты передадут в один из штабов "Москва помогает" и оттуда отправят в военные части.
https://ria.ru/20250220/svo-2000620106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
На рыбных рынках Москвы пройдет акция в поддержку участников СВО
На рыбных рынках Москвы 23 февраля пройдет акция в поддержку участников СВО