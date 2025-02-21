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На рыбных рынках Москвы пройдет акция в поддержку участников СВО - РИА Новости, 21.02.2025
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07:52 21.02.2025 (обновлено: 15:27 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/podderzhka-2000698294.html
На рыбных рынках Москвы пройдет акция в поддержку участников СВО
На рыбных рынках Москвы пройдет акция в поддержку участников СВО - РИА Новости, 21.02.2025
На рыбных рынках Москвы пройдет акция в поддержку участников СВО
Акция в поддержку участников спецоперации пройдет на рыбных рынках в Москве 23 февраля, она продлится месяц, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 21.02.2025
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2025-02-21T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Акция в поддержку участников спецоперации пройдет на рыбных рынках в Москве 23 февраля, она продлится месяц, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В День защитника Отечества рыбные рынки "Москва — на волне" поддержат участников специальной военной операции (СВО). 23 февраля на площадках проекта начнется благотворительная акция, которая продлится в течение месяца", - говорится в сообщении. Покупатели смогут приобрести рыбные консервы на рынках в Митине и Косино-Ухтомском, а затем оставить их в специальной корзине. Собранные продукты передадут в один из штабов "Москва помогает" и оттуда отправят в военные части.
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Надежные люди, Москва
На рыбных рынках Москвы пройдет акция в поддержку участников СВО

На рыбных рынках Москвы 23 февраля пройдет акция в поддержку участников СВО

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевРыбный рынок "Москва – на волне" в районе Косино-Ухтомский
Рыбный рынок Москва – на волне в районе Косино-Ухтомский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Рыбный рынок "Москва – на волне" в районе Косино-Ухтомский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Акция в поддержку участников спецоперации пройдет на рыбных рынках в Москве 23 февраля, она продлится месяц, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В День защитника Отечества рыбные рынки "Москва — на волне" поддержат участников специальной военной операции (СВО). 23 февраля на площадках проекта начнется благотворительная акция, которая продлится в течение месяца", - говорится в сообщении.
Покупатели смогут приобрести рыбные консервы на рынках в Митине и Косино-Ухтомском, а затем оставить их в специальной корзине. Собранные продукты передадут в один из штабов "Москва помогает" и оттуда отправят в военные части.
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