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Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая - РИА Новости, 21.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:22 21.02.2025 (обновлено: 06:23 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/pobeda-2000692431.html
Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая
Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая - РИА Новости, 21.02.2025
Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он заявил РИА Новости о готовности РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:22:00+03:00
2025-02-21T06:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
восточный тимор
джакарта
80-летие победы в великой отечественной войне
жозе рамуш-орта
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он заявил РИА Новости о готовности прибыть в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение. "Я бы с удовольствием посетил Москву. Я уже сказал нашему министерству иностранных дел, нашему послу в Джакарте, чтобы они обратились в российское посольство, выбрали подходящий и удобный момент", - отметил президент. По словам Рамуша-Орты, в мае 2025 года он уже получил предложение посетить Индию, однако готов приложить максимум усилий, чтобы посетить приуроченный к 80-летию Победы парад в Москве, если его туда пригласят. "Если парад 9 мая, то я сделаю все возможное, чтобы быть там, если получу приглашение", - заявил политик.
https://ria.ru/20250210/parad-1998367954.html
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в мире, москва, восточный тимор, джакарта, 80-летие победы в великой отечественной войне, жозе рамуш-орта
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Восточный Тимор, Джакарта, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Жозе Рамуш-Орта
Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая

Глава Восточного Тимора Рамуш-Орта готов прибыть в Москву на Парад Победы 9 мая

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он заявил РИА Новости о готовности прибыть в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение.
"Я бы с удовольствием посетил Москву. Я уже сказал нашему министерству иностранных дел, нашему послу в Джакарте, чтобы они обратились в российское посольство, выбрали подходящий и удобный момент", - отметил президент.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы
10 февраля, 11:30
По словам Рамуша-Орты, в мае 2025 года он уже получил предложение посетить Индию, однако готов приложить максимум усилий, чтобы посетить приуроченный к 80-летию Победы парад в Москве, если его туда пригласят.
"Если парад 9 мая, то я сделаю все возможное, чтобы быть там, если получу приглашение", - заявил политик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран СНГ на параде Победы
10 февраля, 11:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваВосточный ТиморДжакарта80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЖозе Рамуш-Орта
 
 
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