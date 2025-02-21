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Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая

Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая - РИА Новости, 21.02.2025

Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он заявил РИА Новости о готовности РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:22:00+03:00

2025-02-21T06:22:00+03:00

2025-02-21T06:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

жозе рамуш-орта

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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он заявил РИА Новости о готовности прибыть в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение. "Я бы с удовольствием посетил Москву. Я уже сказал нашему министерству иностранных дел, нашему послу в Джакарте, чтобы они обратились в российское посольство, выбрали подходящий и удобный момент", - отметил президент. По словам Рамуша-Орты, в мае 2025 года он уже получил предложение посетить Индию, однако готов приложить максимум усилий, чтобы посетить приуроченный к 80-летию Победы парад в Москве, если его туда пригласят. "Если парад 9 мая, то я сделаю все возможное, чтобы быть там, если получу приглашение", - заявил политик.

https://ria.ru/20250210/parad-1998367954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, восточный тимор, джакарта, 80-летие победы в великой отечественной войне, жозе рамуш-орта