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Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая
Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая - РИА Новости, 21.02.2025
Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он заявил РИА Новости о готовности РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:22:00+03:00
2025-02-21T06:22:00+03:00
2025-02-21T06:23:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
жозе рамуш-орта
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он заявил РИА Новости о готовности прибыть в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение. "Я бы с удовольствием посетил Москву. Я уже сказал нашему министерству иностранных дел, нашему послу в Джакарте, чтобы они обратились в российское посольство, выбрали подходящий и удобный момент", - отметил президент. По словам Рамуша-Орты, в мае 2025 года он уже получил предложение посетить Индию, однако готов приложить максимум усилий, чтобы посетить приуроченный к 80-летию Победы парад в Москве, если его туда пригласят. "Если парад 9 мая, то я сделаю все возможное, чтобы быть там, если получу приглашение", - заявил политик.
https://ria.ru/20250210/parad-1998367954.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, восточный тимор, джакарта, 80-летие победы в великой отечественной войне, жозе рамуш-орта
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Восточный Тимор, Джакарта, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Жозе Рамуш-Орта
Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Москву 9 мая
Глава Восточного Тимора Рамуш-Орта готов прибыть в Москву на Парад Победы 9 мая
ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта дал первое в истории интервью российскому СМИ в качестве лидера страны, в котором он заявил РИА Новости о готовности прибыть в Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение.
"Я бы с удовольствием посетил Москву. Я уже сказал нашему министерству иностранных дел, нашему послу в Джакарте, чтобы они обратились в российское посольство, выбрали подходящий и удобный момент", - отметил президент.
По словам Рамуша-Орты, в мае 2025 года он уже получил предложение посетить Индию, однако готов приложить максимум усилий, чтобы посетить приуроченный к 80-летию Победы парад в Москве, если его туда пригласят.
"Если парад 9 мая, то я сделаю все возможное, чтобы быть там, если получу приглашение", - заявил политик.