https://ria.ru/20250221/plen-2000776376.html

ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю

ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю - РИА Новости, 21.02.2025

ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю

В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:10:00+03:00

2025-02-21T13:10:00+03:00

2025-02-21T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность