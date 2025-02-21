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ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 21.02.2025 (обновлено: 14:15 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/plen-2000776376.html
ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю
ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю
В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю

МО РФ: 58 украинских военных сдались в плен за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинские пленные
Украинские пленные - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Украинские пленные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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