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ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю
ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю
В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:10:00+03:00
2025-02-21T13:10:00+03:00
2025-02-21T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России взяли в плен 58 украинских военнослужащих за неделю
МО РФ: 58 украинских военных сдались в плен за неделю