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Планы Европы по исследованию Луны могут измениться из-за Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
08:53 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/plany-2000705759.html
Планы Европы по исследованию Луны могут измениться из-за Трампа
Планы Европы по исследованию Луны могут измениться из-за Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
Планы Европы по исследованию Луны могут измениться из-за Трампа
Планы Европы по исследованию Луны могут отказаться под угрозой на фоне пересмотра командой президента США Дональда Трампа проекта НАСА "Артемида", пишет газета... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:53:00+03:00
2025-02-21T08:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Планы Европы по исследованию Луны могут отказаться под угрозой на фоне пересмотра командой президента США Дональда Трампа проекта НАСА "Артемида", пишет газета Financial Times. "Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится к возможной отмене Трампом ключевых элементов лунной программы "Артемида", средства реализации многих лунных амбиций Европы", - пишет издание. По словам главы отдела роботизированных и пилотируемых исследований ЕКА Даниэля Нойеншвандера, США являются важнейшим партнером Европы в исследовании космоса, но очевидно, что "со стороны США происходят изменения". "Мы сядем с нашими коллегами из НАСА и оценим, что это значит для нашего сотрудничества... Я знаю, что эти обсуждения могут стать более деловыми, чем в прошлом. Европа будет готова", - заявил он. При этом в самом НАСА сообщили изданию, что международное партнерство остается "важной частью кампании Артемида". Как пишет Financial Times, комментарии прозвучали после того, как члены команды американского предпринимателя Илона Маска из возглавляемого им департамента эффективности правительства (DOGE) начали пересматривать расходы в НАСА, включая программу "Артемида" стоимостью около 100 миллиардов долларов. Ранее Маск заявлял, что программа "Артемида" по созданию базы на Луне является "крайне неэффективной", поскольку она рассчитана на увеличение количества рабочих мест, а не результатов. США в годы первой администрации Дональда Трампа начали реализацию программы возвращения на Луну "Артемида", в рамках которой заявили о необходимости международного взаимодействия через так называемые "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords). Ранее администратор НАСА Билл Нельсон сообщил, что американское космическое агентство вновь отложило пилотируемый полет к Луне в рамках орбитальной миссии Artemis II, теперь он планируется в апреле 2026 года. В начале 2024 года Нельсон уже заявлял об очередной задержке в планируемых срока запуска миссии. Тогда она была отложена до сентября 2025 года. Первый полет в рамках лунной программы НАСА "Артемида-1" состоялся в ноябре 2022 года. Он стал первым интегрированным полетом ракеты-носителя SLS и созданного совместно с Европейским космическим агентством корабля Orion.
https://ria.ru/20241124/mask-1985481650.html
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космос - риа наука, луна, сша, европа, дональд трамп, билл нельсон, илон маск, наса, европейское космическое агентство, в мире
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, США, Европа, Дональд Трамп, Билл Нельсон, Илон Маск, НАСА, Европейское космическое агентство, В мире
Планы Европы по исследованию Луны могут измениться из-за Трампа

Планы Европы по Луне могут измениться из-за пересмотра в США проекта "Артемида"

© AP Photo / Brynn AndersonКосмический корабль "Орион" на ракете-носителе SLS в рамках программы "Артемида" на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал, США
Космический корабль Орион на ракете-носителе SLS в рамках программы Артемида на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Brynn Anderson
Космический корабль "Орион" на ракете-носителе SLS в рамках программы "Артемида" на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Планы Европы по исследованию Луны могут отказаться под угрозой на фоне пересмотра командой президента США Дональда Трампа проекта НАСА "Артемида", пишет газета Financial Times.
"Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится к возможной отмене Трампом ключевых элементов лунной программы "Артемида", средства реализации многих лунных амбиций Европы", - пишет издание.
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По словам главы отдела роботизированных и пилотируемых исследований ЕКА Даниэля Нойеншвандера, США являются важнейшим партнером Европы в исследовании космоса, но очевидно, что "со стороны США происходят изменения". "Мы сядем с нашими коллегами из НАСА и оценим, что это значит для нашего сотрудничества... Я знаю, что эти обсуждения могут стать более деловыми, чем в прошлом. Европа будет готова", - заявил он. При этом в самом НАСА сообщили изданию, что международное партнерство остается "важной частью кампании Артемида".
Как пишет Financial Times, комментарии прозвучали после того, как члены команды американского предпринимателя Илона Маска из возглавляемого им департамента эффективности правительства (DOGE) начали пересматривать расходы в НАСА, включая программу "Артемида" стоимостью около 100 миллиардов долларов.
Ранее Маск заявлял, что программа "Артемида" по созданию базы на Луне является "крайне неэффективной", поскольку она рассчитана на увеличение количества рабочих мест, а не результатов. США в годы первой администрации Дональда Трампа начали реализацию программы возвращения на Луну "Артемида", в рамках которой заявили о необходимости международного взаимодействия через так называемые "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords). Ранее администратор НАСА Билл Нельсон сообщил, что американское космическое агентство вновь отложило пилотируемый полет к Луне в рамках орбитальной миссии Artemis II, теперь он планируется в апреле 2026 года. В начале 2024 года Нельсон уже заявлял об очередной задержке в планируемых срока запуска миссии. Тогда она была отложена до сентября 2025 года.
Первый полет в рамках лунной программы НАСА "Артемида-1" состоялся в ноябре 2022 года. Он стал первым интегрированным полетом ракеты-носителя SLS и созданного совместно с Европейским космическим агентством корабля Orion.
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