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Условия переговоров между Россией и США обсуждать рано, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025
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20:43 21.02.2025 (обновлено: 22:54 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peskov-2000911501.html
Условия переговоров между Россией и США обсуждать рано, заявил Песков
Условия переговоров между Россией и США обсуждать рано, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025
Условия переговоров между Россией и США обсуждать рано, заявил Песков
Слишком рано обсуждать условия каких-либо переговоров между президентами России и США, в том числе по вопросу санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:43:00+03:00
2025-02-21T22:54:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
дмитрий песков
скотт бессент
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Слишком рано обсуждать условия каких-либо переговоров между президентами России и США, в том числе по вопросу санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Блумберг. "Слишком рано обсуждать условия каких-либо возможных переговоров, в том числе по санкциям", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Пескова. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html
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россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, скотт бессент, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Скотт Бессент, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Условия переговоров между Россией и США обсуждать рано, заявил Песков

Песков: слишком рано обсуждать условия переговоров России и США по санкциям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Слишком рано обсуждать условия каких-либо переговоров между президентами России и США, в том числе по вопросу санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Блумберг.
«
"Слишком рано обсуждать условия каких-либо возможных переговоров, в том числе по санкциям", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Пескова.
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Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
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РоссияСШАВашингтон (штат)Дмитрий ПесковСкотт БессентСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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