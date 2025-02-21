https://ria.ru/20250221/peskov-2000911501.html

Условия переговоров между Россией и США обсуждать рано, заявил Песков

Условия переговоров между Россией и США обсуждать рано, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025

Условия переговоров между Россией и США обсуждать рано, заявил Песков

Слишком рано обсуждать условия каких-либо переговоров между президентами России и США, в том числе по вопросу санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:43:00+03:00

2025-02-21T20:43:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Слишком рано обсуждать условия каких-либо переговоров между президентами России и США, в том числе по вопросу санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Блумберг. "Слишком рано обсуждать условия каких-либо возможных переговоров, в том числе по санкциям", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Пескова. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html

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