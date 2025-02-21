https://ria.ru/20250221/peskov-2000890623.html

До потепления отношений России и США очередь еще не дошла, заявил Песков

До потепления отношений России и США очередь еще не дошла, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025

До потепления отношений России и США очередь еще не дошла, заявил Песков

Отношения между Россией и США еще не подошли к потеплению, одно дело диалог, другое - начало сотрудничества в сфере технологий, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:39:00+03:00

2025-02-21T18:39:00+03:00

2025-02-21T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и США еще не подошли к потеплению, одно дело диалог, другое - начало сотрудничества в сфере технологий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пятницу Владимир Путин на полях Форума будущих технологий провел встречу с учеными, в том числе из-за рубежа. Глава государства поблагодарил иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими партнерами."Одно дело диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий. Так до этого еще очередь не дошла", - сказал Песков в интервью изданию "Известия", отвечая на вопрос о потеплении отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20250221/putin-2000839758.html

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россия, сша, дмитрий песков, в мире, технологии