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До потепления отношений России и США очередь еще не дошла, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025
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18:39 21.02.2025 (обновлено: 18:41 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peskov-2000890623.html
До потепления отношений России и США очередь еще не дошла, заявил Песков
До потепления отношений России и США очередь еще не дошла, заявил Песков - РИА Новости, 21.02.2025
До потепления отношений России и США очередь еще не дошла, заявил Песков
Отношения между Россией и США еще не подошли к потеплению, одно дело диалог, другое - начало сотрудничества в сфере технологий, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:39:00+03:00
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россия
сша
дмитрий песков
в мире
технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и США еще не подошли к потеплению, одно дело диалог, другое - начало сотрудничества в сфере технологий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пятницу Владимир Путин на полях Форума будущих технологий провел встречу с учеными, в том числе из-за рубежа. Глава государства поблагодарил иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими партнерами."Одно дело диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий. Так до этого еще очередь не дошла", - сказал Песков в интервью изданию "Известия", отвечая на вопрос о потеплении отношений между двумя странами.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире, технологии
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Технологии
До потепления отношений России и США очередь еще не дошла, заявил Песков

Песков: одно дело диалог, но совсем другое начало сотрудничества РФ и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и США еще не подошли к потеплению, одно дело диалог, другое - начало сотрудничества в сфере технологий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу Владимир Путин на полях Форума будущих технологий провел встречу с учеными, в том числе из-за рубежа. Глава государства поблагодарил иностранных ученых за то, что они продолжают поддерживать контакты с российскими партнерами.
«
"Одно дело диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий. Так до этого еще очередь не дошла", - сказал Песков в интервью изданию "Известия", отвечая на вопрос о потеплении отношений между двумя странами.
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