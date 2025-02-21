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Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2025
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14:11 21.02.2025 (обновлено: 14:23 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peskov-2000801780.html
Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле
Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2025
Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле
Россия и США пока не продвинулись в вопросе места встречи лидеров двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
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россия
сша
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия и США пока не продвинулись в вопросе места встречи лидеров двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не продвинулись", - ответил он на вопрос, продвинулись ли переговоры по месту встречи.
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россия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле

Песков: Россия и США не продвинулись в обсуждении места встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия и США пока не продвинулись в вопросе места встречи лидеров двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не продвинулись", - ответил он на вопрос, продвинулись ли переговоры по месту встречи.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле
12:47
 
РоссияСШАДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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