https://ria.ru/20250221/peskov-2000801780.html

Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле

Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2025

Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле

Россия и США пока не продвинулись в вопросе места встречи лидеров двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025

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россия

сша

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия и США пока не продвинулись в вопросе места встречи лидеров двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не продвинулись", - ответил он на вопрос, продвинулись ли переговоры по месту встречи.

https://ria.ru/20250221/peskov-2000765358.html

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россия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире