https://ria.ru/20250221/peskov-2000801780.html
Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле
Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2025
Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле
Россия и США пока не продвинулись в вопросе места встречи лидеров двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:11:00+03:00
2025-02-21T14:11:00+03:00
2025-02-21T14:23:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_77:389:2986:2025_1920x0_80_0_0_7d232ce6190c356c2bf8074f7f3bc6c0.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия и США пока не продвинулись в вопросе места встречи лидеров двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не продвинулись", - ответил он на вопрос, продвинулись ли переговоры по месту встречи.
https://ria.ru/20250221/peskov-2000765358.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_297:205:2753:2047_1920x0_80_0_0_27b41aca89c1b2b22f6df9c766a5113d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Прогресса по вопросу места встречи Путина и Трампа нет, заявили в Кремле
Песков: Россия и США не продвинулись в обсуждении места встречи Путина и Трампа