https://ria.ru/20250221/peskov-2000765469.html
В Кремле выразили обеспокоенность продвижением НАТО в сторону России
В Кремле выразили обеспокоенность продвижением НАТО в сторону России - РИА Новости, 21.02.2025
В Кремле выразили обеспокоенность продвижением НАТО в сторону России
Продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону России вызывает обеспокоенность Москвы, эта позиция РФ хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:47:00+03:00
2025-02-21T12:47:00+03:00
2025-02-21T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону России вызывает обеспокоенность Москвы, эта позиция РФ хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких волн, скоро почти десяток волн, в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность. Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250221/peskov-2000765358.html
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нато, москва, россия, дмитрий песков
НАТО, Москва, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле выразили обеспокоенность продвижением НАТО в сторону России
Песков: продвижение НАТО в сторону России вызывает обеспокоенность Москвы