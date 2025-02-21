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Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле
Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2025
Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле
Мало кто может оставаться равнодушным к происходящему вокруг киевского режима, который не хочет наладить мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:47:00+03:00
2025-02-21T12:47:00+03:00
2025-02-21T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мало кто может оставаться равнодушным к происходящему вокруг киевского режима, который не хочет наладить мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. Также Маск высказался, что украинцы "презирают" Зеленского."Я думаю, это неправильное ощущение, и обратите внимание на последнее заявление господина (госсекретаря США Марко) Рубио. Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются равнодушными, это находит своё отражение в очень эмоциональных высказываниях. В данном случае наша позиция в отношении киевского режима хорошо понятна, она всем известна, она последовательная, добавить нам нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления, что администрация Трампа стала якобы больше симпатизировать России, чем Украине.
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Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Россия, Дмитрий Песков, Илон Маск, Владимир Зеленский, Украина, Политика
Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле
Песков: киевский режим не хочет наладить мир