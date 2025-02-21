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Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2025
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12:47 21.02.2025 (обновлено: 12:55 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peskov-2000765358.html
Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле
Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2025
Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле
Мало кто может оставаться равнодушным к происходящему вокруг киевского режима, который не хочет наладить мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:47:00+03:00
2025-02-21T12:55:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сша
россия
дмитрий песков
илон маск
владимир зеленский
украина
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мало кто может оставаться равнодушным к происходящему вокруг киевского режима, который не хочет наладить мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. Также Маск высказался, что украинцы "презирают" Зеленского."Я думаю, это неправильное ощущение, и обратите внимание на последнее заявление господина (госсекретаря США Марко) Рубио. Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются равнодушными, это находит своё отражение в очень эмоциональных высказываниях. В данном случае наша позиция в отношении киевского режима хорошо понятна, она всем известна, она последовательная, добавить нам нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления, что администрация Трампа стала якобы больше симпатизировать России, чем Украине.
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, россия, дмитрий песков, илон маск, владимир зеленский, украина, политика
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Россия, Дмитрий Песков, Илон Маск, Владимир Зеленский, Украина, Политика
Киевский режим не хочет наладить мир, заявили в Кремле

Песков: киевский режим не хочет наладить мир

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мало кто может оставаться равнодушным к происходящему вокруг киевского режима, который не хочет наладить мир, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. Также Маск высказался, что украинцы "презирают" Зеленского.
"Я думаю, это неправильное ощущение, и обратите внимание на последнее заявление господина (госсекретаря США Марко) Рубио. Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются равнодушными, это находит своё отражение в очень эмоциональных высказываниях. В данном случае наша позиция в отношении киевского режима хорошо понятна, она всем известна, она последовательная, добавить нам нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления, что администрация Трампа стала якобы больше симпатизировать России, чем Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Рубио обвинил Зеленского во лжи
08:48
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСШАРоссияДмитрий ПесковИлон МаскВладимир ЗеленскийУкраинаПолитика
 
 
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