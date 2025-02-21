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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
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12:44 21.02.2025 (обновлено: 12:50 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peskov-2000764132.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа
Конкретики по встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нет, пока есть понимание о необходимости ее проведения, заявил... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:44:00+03:00
2025-02-21T12:50:00+03:00
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Конкретики по встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нет, пока есть понимание о необходимости ее проведения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока никакой конкретики по встречи Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которая была констатирована в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Есть желание двух президентов, которое они высказали. И также есть установка хорошо подготовить эту встречу, чтобы она была максимально результативной", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли встреча двух президентов в Эр-Рияде или рассматриваются другие варианты.
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владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, дмитрий песков, россия, политика
Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия, Политика
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

Песков: конкретики по встрече Путина и Трампа нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Конкретики по встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нет, пока есть понимание о необходимости ее проведения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никакой конкретики по встречи Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которая была констатирована в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Есть желание двух президентов, которое они высказали. И также есть установка хорошо подготовить эту встречу, чтобы она была максимально результативной", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли встреча двух президентов в Эр-Рияде или рассматриваются другие варианты.
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Владимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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