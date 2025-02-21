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Песков подтвердил продолжение спецоперации на Украине - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 21.02.2025 (обновлено: 13:48 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peskov-2000764039.html
Песков подтвердил продолжение спецоперации на Украине
Песков подтвердил продолжение спецоперации на Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Песков подтвердил продолжение спецоперации на Украине
Специальная военная операция России на Украине продолжается, все цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:44:00+03:00
2025-02-21T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине продолжается, все цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Итоги подводить рано, специальная военная операция продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства, Верховным главнокомандующим (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), должны быть достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, собираются ли в Кремле подводить итоги специальной военной операции к годовщине 24 февраля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20250221/peskov-2000763670.html
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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков подтвердил продолжение спецоперации на Украине

Песков: СВО продолжается, все цели будут достигнуты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине продолжается, все цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Итоги подводить рано, специальная военная операция продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства, Верховным главнокомандующим (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), должны быть достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, собираются ли в Кремле подводить итоги специальной военной операции к годовщине 24 февраля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Песков заявил, что Путин остается открытым к мирным переговорам по Украине
12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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