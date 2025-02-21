https://ria.ru/20250221/peskov-2000764039.html

Песков подтвердил продолжение спецоперации на Украине

Песков подтвердил продолжение спецоперации на Украине - РИА Новости, 21.02.2025

Песков подтвердил продолжение спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине продолжается, все цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:44:00+03:00

2025-02-21T12:44:00+03:00

2025-02-21T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине продолжается, все цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Итоги подводить рано, специальная военная операция продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства, Верховным главнокомандующим (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), должны быть достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, собираются ли в Кремле подводить итоги специальной военной операции к годовщине 24 февраля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20250221/peskov-2000763670.html

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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин