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Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН - РИА Новости, 21.02.2025
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12:43 21.02.2025 (обновлено: 12:49 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peskov-2000763885.html
Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН
Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН - РИА Новости, 21.02.2025
Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН
В Кремле не знают деталей инициативы США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Кремле не знают деталей инициативы США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не знаем всех деталей этой инициативы, мы действительно читали сообщения на этот счет. Мы исходим из руководящей роли Организации Объединенных Наций", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.
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сша, оон, в мире, россия, дмитрий песков
США, ООН, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН

Песков: Кремль не знает деталей инициативы США по возможному выходу из ООН

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Кремле не знают деталей инициативы США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не знаем всех деталей этой инициативы, мы действительно читали сообщения на этот счет. Мы исходим из руководящей роли Организации Объединенных Наций", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Замены ООН в настоящее время не существует, заявили в Кремле
12:41
 
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