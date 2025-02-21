https://ria.ru/20250221/peskov-2000763885.html

Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН

Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН - РИА Новости, 21.02.2025

Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН

В Кремле не знают деталей инициативы США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Кремле не знают деталей инициативы США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не знаем всех деталей этой инициативы, мы действительно читали сообщения на этот счет. Мы исходим из руководящей роли Организации Объединенных Наций", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.

https://ria.ru/20250221/oon-2000763360.html

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сша, оон, в мире, россия, дмитрий песков