https://ria.ru/20250221/peskov-2000763885.html
Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН
Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН - РИА Новости, 21.02.2025
Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН
В Кремле не знают деталей инициативы США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:43:00+03:00
2025-02-21T12:43:00+03:00
2025-02-21T12:49:00+03:00
сша
оон
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Кремле не знают деталей инициативы США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не знаем всех деталей этой инициативы, мы действительно читали сообщения на этот счет. Мы исходим из руководящей роли Организации Объединенных Наций", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.
https://ria.ru/20250221/oon-2000763360.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, оон, в мире, россия, дмитрий песков
США, ООН, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН
Песков: Кремль не знает деталей инициативы США по возможному выходу из ООН