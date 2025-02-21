https://ria.ru/20250221/pentagon-2000685714.html

Хегсет предоставит департаменту Маска доступ к системам Пентагона

Хегсет предоставит департаменту Маска доступ к системам Пентагона - РИА Новости, 21.02.2025

Хегсет предоставит департаменту Маска доступ к системам Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Департаменту эффективности правительства (DOGE) будет предоставлен особый доступ к системам Пентагона для выявления... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T04:03:00+03:00

2025-02-21T04:03:00+03:00

2025-02-21T04:33:00+03:00

сша

пит хегсет

дональд трамп

министерство обороны сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Департаменту эффективности правительства (DOGE) будет предоставлен особый доступ к системам Пентагона для выявления случаев нецелевого расходования средств и борьбы со злоупотреблениями в министерстве обороны. "DOGE будет вовлечен в работу министерства обороны, направленную на выявление мошенничества, растрат и злоупотреблений в крупнейшем дискреционном бюджете федерального правительства", - сказал Хегсет, выступая в Пентагоне. Он подчеркнул, что DOGE получит доступ ко всем необходимым системам "с соответствующими гарантиями и уровнями классификации", чтобы выявить избыточные траты и оптимизировать приоритеты финансирования. Хегсет сообщил, что работа начнется с анализа структуры расходов штаб-квартиры Пентагона и крупных стратегических программ, чтобы затем перераспределить освободившиеся ресурсы на более приоритетные направления. Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет. В этой связи Хегсет дал указание высшему командованию ВС США и руководству военного ведомства представить соответствующие предложения к 24 февраля.

https://ria.ru/20250218/doge-2000034462.html

https://ria.ru/20250220/pentagon-2000436418.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире