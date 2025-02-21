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Хегсет предоставит департаменту Маска доступ к системам Пентагона - РИА Новости, 21.02.2025
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04:03 21.02.2025 (обновлено: 04:33 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/pentagon-2000685714.html
Хегсет предоставит департаменту Маска доступ к системам Пентагона
Хегсет предоставит департаменту Маска доступ к системам Пентагона - РИА Новости, 21.02.2025
Хегсет предоставит департаменту Маска доступ к системам Пентагона
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Департаменту эффективности правительства (DOGE) будет предоставлен особый доступ к системам Пентагона для выявления... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:03:00+03:00
2025-02-21T04:33:00+03:00
сша
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Департаменту эффективности правительства (DOGE) будет предоставлен особый доступ к системам Пентагона для выявления случаев нецелевого расходования средств и борьбы со злоупотреблениями в министерстве обороны. "DOGE будет вовлечен в работу министерства обороны, направленную на выявление мошенничества, растрат и злоупотреблений в крупнейшем дискреционном бюджете федерального правительства", - сказал Хегсет, выступая в Пентагоне. Он подчеркнул, что DOGE получит доступ ко всем необходимым системам "с соответствующими гарантиями и уровнями классификации", чтобы выявить избыточные траты и оптимизировать приоритеты финансирования. Хегсет сообщил, что работа начнется с анализа структуры расходов штаб-квартиры Пентагона и крупных стратегических программ, чтобы затем перераспределить освободившиеся ресурсы на более приоритетные направления. Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет. В этой связи Хегсет дал указание высшему командованию ВС США и руководству военного ведомства представить соответствующие предложения к 24 февраля.
https://ria.ru/20250218/doge-2000034462.html
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сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Хегсет предоставит департаменту Маска доступ к системам Пентагона

Хегсет предоставит DOGE доступ к системам Пентагона для контроля расходов

CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Департаменту эффективности правительства (DOGE) будет предоставлен особый доступ к системам Пентагона для выявления случаев нецелевого расходования средств и борьбы со злоупотреблениями в министерстве обороны.
"DOGE будет вовлечен в работу министерства обороны, направленную на выявление мошенничества, растрат и злоупотреблений в крупнейшем дискреционном бюджете федерального правительства", - сказал Хегсет, выступая в Пентагоне.
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Он подчеркнул, что DOGE получит доступ ко всем необходимым системам "с соответствующими гарантиями и уровнями классификации", чтобы выявить избыточные траты и оптимизировать приоритеты финансирования. Хегсет сообщил, что работа начнется с анализа структуры расходов штаб-квартиры Пентагона и крупных стратегических программ, чтобы затем перераспределить освободившиеся ресурсы на более приоритетные направления.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет. В этой связи Хегсет дал указание высшему командованию ВС США и руководству военного ведомства представить соответствующие предложения к 24 февраля.
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СШАПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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