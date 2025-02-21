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СМИ: парламент Болгарии отказался осуждать "агрессию" России - РИА Новости, 21.02.2025
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16:38 21.02.2025 (обновлено: 18:08 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/parlament-2000851171.html
СМИ: парламент Болгарии отказался осуждать "агрессию" России
СМИ: парламент Болгарии отказался осуждать "агрессию" России - РИА Новости, 21.02.2025
СМИ: парламент Болгарии отказался осуждать "агрессию" России
Болгарский парламент отказался внести фразы с осуждением "агрессии" России в новую декларацию, ограничивающую возможность отправки болгарских военных на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:38:00+03:00
2025-02-21T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Болгарский парламент отказался внести фразы с осуждением "агрессии" России в новую декларацию, ограничивающую возможность отправки болгарских военных на Украину, сообщает местное издание Sofia Globe. В пятницу Sofia Globe сообщило, что болгарский парламент принял декларацию, согласно которой болгарские военные не могут быть отправлены на Украину для участия в боевых действиях за исключением случаев, предусмотренных союзническими обязательствами страны в НАТО и других международных организациях. "Поправка, предложенная (проевропейским блоком партии "Продолжаем перемены" и объединения "Демократическая Болгария" - ред.) ПП-ДБ и осуждающая агрессию России, была отклонена", - пишет издание. При этом газета указывает, что парламент отклонил и ряд других поправок, за которые выступила патриотическая партия "Возрождение", придерживающаяся пророссийских взглядов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, европа, владимир путин, нато, возрождение
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, НАТО, Возрождение
СМИ: парламент Болгарии отказался осуждать "агрессию" России

Болгарский парламент не внес "агрессию" России в новую декларацию

© Getty Images / djumandjiПарламент Болгарии
Парламент Болгарии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / djumandji
Парламент Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Болгарский парламент отказался внести фразы с осуждением "агрессии" России в новую декларацию, ограничивающую возможность отправки болгарских военных на Украину, сообщает местное издание Sofia Globe.
В пятницу Sofia Globe сообщило, что болгарский парламент принял декларацию, согласно которой болгарские военные не могут быть отправлены на Украину для участия в боевых действиях за исключением случаев, предусмотренных союзническими обязательствами страны в НАТО и других международных организациях.
"Поправка, предложенная (проевропейским блоком партии "Продолжаем перемены" и объединения "Демократическая Болгария" - ред.) ПП-ДБ и осуждающая агрессию России, была отклонена", - пишет издание.
При этом газета указывает, что парламент отклонил и ряд других поправок, за которые выступила патриотическая партия "Возрождение", придерживающаяся пророссийских взглядов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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