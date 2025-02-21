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Ozon разъяснил изменения в правилах оплаты доставки товаров в ПВЗ - РИА Новости, 21.02.2025
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13:18 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ozon-2000779082.html
Ozon разъяснил изменения в правилах оплаты доставки товаров в ПВЗ
Ozon разъяснил изменения в правилах оплаты доставки товаров в ПВЗ - РИА Новости, 21.02.2025
Ozon разъяснил изменения в правилах оплаты доставки товаров в ПВЗ
Продавцы на Ozon раньше оплачивали стоимость "последней мили" - услуги доставки товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя -... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:18:00+03:00
2025-02-21T13:18:00+03:00
экономика
ozon
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Продавцы на Ozon раньше оплачивали стоимость "последней мили" - услуги доставки товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя - только в случае успешной продажи товара или при возврате ранее выкупленного товара, теперь же оплата курьерских услуг будет взиматься с продавцов и при невыкупе товара, и при отмене заказа, который уже в пути, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ozon. Согласно изменениям, опубликованным на портале для продавцов маркетплейса "База знаний", Ozon теперь будет удерживать расходы на услуги курьеров при невыкупах и отменах заказов - соответствующие изменения появились в пункте "Последняя миля" и вступят в силу с 5 марта 2025 года. "Продавцы всегда оплачивали стоимость "последней мили" в случае продажи и при возврате товара клиентом. Услуги последней мили предпринимателям оказывают наши партнеры, Ozon лишь перевыставляет счета от одной стороне к другой. Последние изменения уравняли условия во всех ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ - например, если клиент не выкупил товар при доставке или отменил заказ, который уже находился в пути", - сказали в Ozon. В компании добавили, что на невыкупы и отмены товаров приходится около 3% от всех возвращаемых товаров. "При этом если покупатель отменил заказ до того, как его выдали курьеру, платы за последнюю милю по-прежнему не будет", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250219/belorussija-2000291635.html
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экономика, ozon, общество
Экономика, Ozon, Общество
Ozon разъяснил изменения в правилах оплаты доставки товаров в ПВЗ

Ozon обяжет продавцов оплачивать услуги курьеров при невыкупах и отменах заказов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Продавцы на Ozon раньше оплачивали стоимость "последней мили" - услуги доставки товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя - только в случае успешной продажи товара или при возврате ранее выкупленного товара, теперь же оплата курьерских услуг будет взиматься с продавцов и при невыкупе товара, и при отмене заказа, который уже в пути, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ozon.
Согласно изменениям, опубликованным на портале для продавцов маркетплейса "База знаний", Ozon теперь будет удерживать расходы на услуги курьеров при невыкупах и отменах заказов - соответствующие изменения появились в пункте "Последняя миля" и вступят в силу с 5 марта 2025 года.
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"Продавцы всегда оплачивали стоимость "последней мили" в случае продажи и при возврате товара клиентом. Услуги последней мили предпринимателям оказывают наши партнеры, Ozon лишь перевыставляет счета от одной стороне к другой. Последние изменения уравняли условия во всех ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ - например, если клиент не выкупил товар при доставке или отменил заказ, который уже находился в пути", - сказали в Ozon.
В компании добавили, что на невыкупы и отмены товаров приходится около 3% от всех возвращаемых товаров. "При этом если покупатель отменил заказ до того, как его выдали курьеру, платы за последнюю милю по-прежнему не будет", - уточнили в пресс-службе.
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