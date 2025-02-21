https://ria.ru/20250221/oruzhie-2000681325.html

За рубежом заинтересовались российским медицинским броневиком "Линза"

За рубежом заинтересовались российским медицинским броневиком "Линза" - РИА Новости, 21.02.2025

За рубежом заинтересовались российским медицинским броневиком "Линза"

Иностранные партнёры на выставке IDEX 2025 проявили повышенный интерес к медицинскому автомобилю "Линза" и базовому шасси для установки различных комплексов... РИА Новости, 21.02.2025

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безопасность

технологии

саудовская аравия

абу-даби

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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Иностранные партнёры на выставке IDEX 2025 проявили повышенный интерес к медицинскому автомобилю "Линза" и базовому шасси для установки различных комплексов обороны, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия "Ремдизель" Александр Захаров. "Интересуются машинами, большой интерес к базовому шасси, к медицинской машине", - сказал он на полях выставки IDEX 2025. Кроме того, он отметил колоссальный интерес к представленной в прошлом году на выставке World Defence Show в Саудовской Аравии машине для спецназа "Титан". Гендиректор "Ремдизеля" отметил, что в своем классе (до 15 тонн полной массы) она достаточно сильно вооружена - может оснащаться турелью или боевым модулем с ПТУР и пулемётом. Он добавил, что такой высокий интерес связан с тем, что все модели "Ремдизеля" участвуют в спецоперации и постоянно дорабатываются с учётом обратной связи от военнослужащих. "Первый вопрос, который люди задают, когда подходят к нам, это воюет ли техника. Дальше уже реклама не нужна. Люди понимают, что это техника, которая не просто стоит и красиво выглядит, а выполняет боевые задачи", - отметил Захаров. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

https://ria.ru/20250213/indoneziya-1998990412.html

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саудовская аравия

абу-даби

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, саудовская аравия, абу-даби