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Лихачев показал Путину наконечник ракеты "Орешник"
Лихачев показал Путину наконечник ракеты "Орешник" - РИА Новости, 21.02.2025
Лихачев показал Путину наконечник ракеты "Орешник"
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса "Орешник",... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:04:00+03:00
2025-02-21T22:04:00+03:00
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алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса "Орешник", выдерживающий температуры поверхности Солнца. Боеголовки ракет комплекса "Орешник" выдерживают температуры, соответствующие температуре на поверхности Солнца, отметил ранее Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий. "Вы "Орешник" упоминали. Вот его наконечник", - сказал Лихачев, демонстрируя Путину разработки "Росатома", представленные на стенде госкорпорации в рамках выставки на полях Форума будущих технологий. Также Лихачев показал главе государства деталь тактической ракеты. "Температуры ближе к солнечным - где-то к четырем тысячам градусов. И все это выдерживает", - отметил Лихачев. Баллистический наконечник - деталь головной части снаряда (ракеты), которая обеспечивает уменьшение сопротивления воздуха при полете. Такой наконечник делают из термостойкого материала.
https://ria.ru/20250221/putin-2000829698.html
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россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вас, ракета "орешник"
Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВАС, Ракета "Орешник"
Лихачев показал Путину наконечник ракеты "Орешник"
Глава "Росатома" Лихачев показал Путину наконечник ракетного комплекса "Орешник"