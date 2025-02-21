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Венгрия хочет принять законы по борьбе с иностранным влиянием - РИА Новости, 21.02.2025
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13:32 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/orban-2000783301.html
Венгрия хочет принять законы по борьбе с иностранным влиянием
Венгрия хочет принять законы по борьбе с иностранным влиянием - РИА Новости, 21.02.2025
Венгрия хочет принять законы по борьбе с иностранным влиянием
В Венгрии необходимо законодательно оформить борьбу с иностранным влиянием по образцу США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:32:00+03:00
2025-02-21T13:32:00+03:00
в мире
венгрия
сша
америка
виктор орбан
дональд трамп
илон маск
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. В Венгрии необходимо законодательно оформить борьбу с иностранным влиянием по образцу США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции. "В Америке идет разглашение фактов, мы должны присоединиться к нему и делать именно то, что делают в Америке. Не только в разглашении фактов, но и в защите. Есть хорошо выстроенный механизм, где не надо изобретать велосипед. Разумеется, с соответствующими изменениями, где надо, правила модифицировать, овенгерить", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он также подчеркнул, что "не ожидает никакого сопротивления", все зависит "от правительства и от парламентского большинства, насколько они решительны". Венгерский премьер также добавил, что намерен противодействовать тому, чтобы вместо закрытого USAID ранее финансируемые им НПО стали получать денежную поддержку от Брюсселя, потому что тогда "честный венгерский и европейский гражданин будет обманут дважды", поскольку те, кого он считает независимыми, на самом деле являются "наемниками", финансируемыми за его же счет. "Эта большая машина внедряла свои методы манипуляции по всему миру от Перу до Киргизии... Понимание того, как работала эта система, как они влияли на решения правительств и парламентов, на общественное мнение - одна из важнейших задач этой весны. Если мы это поймем, то надо срочно выстраивать и запускать механизмы защиты", - отметил Орбан. В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html
https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994240599.html
https://ria.ru/20250220/vengrija-2000665658.html
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в мире, венгрия, сша, америка, виктор орбан, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, Венгрия, США, Америка, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
Венгрия хочет принять законы по борьбе с иностранным влиянием

Венгрия хочет принять законы по борьбе с иностранным влиянием по образцу США

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. В Венгрии необходимо законодательно оформить борьбу с иностранным влиянием по образцу США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
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Америке идет разглашение фактов, мы должны присоединиться к нему и делать именно то, что делают в Америке. Не только в разглашении фактов, но и в защите. Есть хорошо выстроенный механизм, где не надо изобретать велосипед. Разумеется, с соответствующими изменениями, где надо, правила модифицировать, овенгерить", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Он также подчеркнул, что "не ожидает никакого сопротивления", все зависит "от правительства и от парламентского большинства, насколько они решительны".
Венгерский премьер также добавил, что намерен противодействовать тому, чтобы вместо закрытого USAID ранее финансируемые им НПО стали получать денежную поддержку от Брюсселя, потому что тогда "честный венгерский и европейский гражданин будет обманут дважды", поскольку те, кого он считает независимыми, на самом деле являются "наемниками", финансируемыми за его же счет.
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"Эта большая машина внедряла свои методы манипуляции по всему миру от Перу до Киргизии... Понимание того, как работала эта система, как они влияли на решения правительств и парламентов, на общественное мнение - одна из важнейших задач этой весны. Если мы это поймем, то надо срочно выстраивать и запускать механизмы защиты", - отметил Орбан.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
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В миреВенгрияСШААмерикаВиктор ОрбанДональд ТрампИлон МаскАгентство по международному развитию США
 
 
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