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В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в Москву - РИА Новости, 21.02.2025
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13:25 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/oon-2000781523.html
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в Москву
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в Москву - РИА Новости, 21.02.2025
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в Москву
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву как столицу... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:25:00+03:00
2025-02-21T13:25:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву как столицу справедливого и дипломатически взвешенного государства на международной арене. Ранее американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН. "Россия сегодня самое справедливое и дипломатически взвешенное государство, которое выстраивает уважительные отношениями со всеми народами мира. Поэтому уверен, что именно Москва может стать и имеет полное право быть новой штаб-квартирой ООН", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, ООН должна остаться международной площадкой, выступающей в качестве арбитра. "Такие структуры нужны и необходимы. ООН должна вернуть себе статус независимого и справедливого рупора нашей планеты, структуры, которая будет международным арбитром, а не защитником и проводником геополитических интересов исключительно западных стран", - сказал Шеремет. По его словам, все страны мира должны видеть в ООН оплот справедливости и защиты. "Считаю, что США не стоит спешить с выходом из ООН, так как голос каждого важен в поисках компромиссов и выстраивания новых парадигм международных отношений", - сказал Шеремет и добавил, что ООН как международную площадку можно переформатировать, сделав ее независимой и объективной структурой, какой она задумывалась и была изначально.
https://ria.ru/20250221/oon-2000717523.html
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в мире, сша, михаил шеремет, оон, госдума рф
В мире, США, Михаил Шеремет, ООН, Госдума РФ
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в Москву

Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву как столицу справедливого и дипломатически взвешенного государства на международной арене.
Ранее американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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"Россия сегодня самое справедливое и дипломатически взвешенное государство, которое выстраивает уважительные отношениями со всеми народами мира. Поэтому уверен, что именно Москва может стать и имеет полное право быть новой штаб-квартирой ООН", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, ООН должна остаться международной площадкой, выступающей в качестве арбитра.
«
"Такие структуры нужны и необходимы. ООН должна вернуть себе статус независимого и справедливого рупора нашей планеты, структуры, которая будет международным арбитром, а не защитником и проводником геополитических интересов исключительно западных стран", - сказал Шеремет.
По его словам, все страны мира должны видеть в ООН оплот справедливости и защиты.
"Считаю, что США не стоит спешить с выходом из ООН, так как голос каждого важен в поисках компромиссов и выстраивания новых парадигм международных отношений", - сказал Шеремет и добавил, что ООН как международную площадку можно переформатировать, сделав ее независимой и объективной структурой, какой она задумывалась и была изначально.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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В миреСШАМихаил ШереметООНГосдума РФ
 
 
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