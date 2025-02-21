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США не будут участвовать во встречах ООН по климату, сообщает Reuters - РИА Новости, 21.02.2025
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11:35 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/oon-2000742738.html
США не будут участвовать во встречах ООН по климату, сообщает Reuters
США не будут участвовать во встречах ООН по климату, сообщает Reuters - РИА Новости, 21.02.2025
США не будут участвовать во встречах ООН по климату, сообщает Reuters
США приостановили участие в ключевых встречах ООН по вопросам изменения климата, представители Штатов не будут участвовать во встрече Межправительственной... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:35:00+03:00
2025-02-21T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США приостановили участие в ключевых встречах ООН по вопросам изменения климата, представители Штатов не будут участвовать во встрече Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) на следующей неделе в Китае, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа приостановила участие американских ученых в ключевых оценках изменения климата ООН... Это означает, что США не примут участия в главном пленарном заседании МГЭИК в Ханчжоу, Китай, на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что приказ о приостановке работы затронул сотрудников Программы исследований глобальных изменений США (USGCRP) и Национального управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которые взаимодействуют с ключевой рабочей группой МГЭИК. При этом агентство указывает, что американские ученые продолжат работать над климатическими исследованиями для МГЭИК. Встреча МГЭИК состоится в Ханчжоу 24-28 февраля. Трамп спустя несколько часов после вступления в должность президента снова вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. Правительство США официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
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в мире, сша, китай, ханчжоу, джо байден, оон
В мире, США, Китай, Ханчжоу, Джо Байден, ООН
США не будут участвовать во встречах ООН по климату, сообщает Reuters

Reuters: США приостановили участие в ключевых встречах ООН по климату

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США приостановили участие в ключевых встречах ООН по вопросам изменения климата, представители Штатов не будут участвовать во встрече Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) на следующей неделе в Китае, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа приостановила участие американских ученых в ключевых оценках изменения климата ООН... Это означает, что США не примут участия в главном пленарном заседании МГЭИК в Ханчжоу, Китай, на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что приказ о приостановке работы затронул сотрудников Программы исследований глобальных изменений США (USGCRP) и Национального управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которые взаимодействуют с ключевой рабочей группой МГЭИК. При этом агентство указывает, что американские ученые продолжат работать над климатическими исследованиями для МГЭИК.
Встреча МГЭИК состоится в Ханчжоу 24-28 февраля.
Трамп спустя несколько часов после вступления в должность президента снова вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. Правительство США официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Кризис климатической повестки и геополитика
18 февраля, 08:00
 
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