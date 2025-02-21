Рейтинг@Mail.ru
США сделали первый шаг к выходу из ООН - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 21.02.2025 (обновлено: 15:10 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/oon-2000717523.html
США сделали первый шаг к выходу из ООН
США сделали первый шаг к выходу из ООН - РИА Новости, 21.02.2025
США сделали первый шаг к выходу из ООН
Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа, опубликованного на сайте одного из его авторов Майка РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:08:00+03:00
2025-02-21T15:10:00+03:00
оон
сша
воз
бапор
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_51230acafd1e6cf77d73b48f45c80422.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа, опубликованного на сайте одного из его авторов Майка Ли."Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", — говорится в проекте.Законопроект подразумевает:Как заявил сенатор Ли в комментарии телеканалу Fox, организация стала "платформой для тиранов", через которую "нападают на США и их союзников". Он призвал прекратить финансирование ООН, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов Вашингтона и усиление их противников.Ли также задался вопросом, чего добилась ООН за годы существования, подчеркнув, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемию.Трамп ранее подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Штатов слишком большого финансирования.Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
https://ria.ru/20250220/oon-2000547707.html
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998336311.html
https://ria.ru/20250218/oon-2000102831.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1811f0640eefc5dab60c063effa30d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, сша, воз, бапор, дональд трамп, в мире
ООН, США, ВОЗ, БАПОР, Дональд Трамп, В мире
США сделали первый шаг к выходу из ООН

Республиканцы внесли в Конгресс проект о полном выходе США из ООН

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа, опубликованного на сайте одного из его авторов Майка Ли.
"Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", — говорится в проекте.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН
Вчера, 14:17

Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет.

Законопроект подразумевает:
  • прекращение финансирования ООН и ее агентств;
  • выход из договора о штаб-квартире в Нью-Йорке;
  • отказ от участия страны в миротворческих миссиях организации;
  • запрет на повторное вступление в нее без одобрения сената.
Как заявил сенатор Ли в комментарии телеканалу Fox, организация стала "платформой для тиранов", через которую "нападают на США и их союзников". Он призвал прекратить финансирование ООН, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов Вашингтона и усиление их противников.
Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя рассказал о позиции ООН по Украине после смены власти в США
10 февраля, 07:50
Ли также задался вопросом, чего добилась ООН за годы существования, подчеркнув, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемию.
Трамп ранее подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Штатов слишком большого финансирования.
Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
ООН не смогла стать площадкой для мира, заявил Сийярто
18 февраля, 16:49
 
ООНСШАВОЗБАПОРДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала