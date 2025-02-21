https://ria.ru/20250221/oon-2000717523.html

США сделали первый шаг к выходу из ООН

США сделали первый шаг к выходу из ООН - РИА Новости, 21.02.2025

США сделали первый шаг к выходу из ООН

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа, опубликованного на сайте одного из его авторов Майка РИА Новости, 21.02.2025

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа, опубликованного на сайте одного из его авторов Майка Ли."Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", — говорится в проекте.Законопроект подразумевает:Как заявил сенатор Ли в комментарии телеканалу Fox, организация стала "платформой для тиранов", через которую "нападают на США и их союзников". Он призвал прекратить финансирование ООН, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов Вашингтона и усиление их противников.Ли также задался вопросом, чего добилась ООН за годы существования, подчеркнув, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемию.Трамп ранее подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Штатов слишком большого финансирования.Кроме того, он подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".

https://ria.ru/20250220/oon-2000547707.html

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998336311.html

https://ria.ru/20250218/oon-2000102831.html

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оон, сша, воз, бапор, дональд трамп, в мире