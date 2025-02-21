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Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны

Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны - РИА Новости, 21.02.2025

Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны

Президент РФ Владимир Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны РФ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:36:00+03:00

2025-02-21T13:36:00+03:00

2025-02-21T14:08:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

черноморский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны РФ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, звание адмирала присвоено Сергею Пинчуку, который является командующим Черноморским флотом, звание генерал-полковника присвоено Андрею Иванаеву, который является командующим группировкой войск "Восток".Кроме того, звание генерал-майора присвоено указом президента Алексею Комарову, являющемуся заместителем руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)