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Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны - РИА Новости, 21.02.2025
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13:36 21.02.2025 (обновлено: 14:08 21.02.2025)
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Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны
Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны - РИА Новости, 21.02.2025
Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны
Президент РФ Владимир Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны РФ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 21.02.2025
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россия
владимир путин
безопасность
черноморский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны РФ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, звание адмирала присвоено Сергею Пинчуку, который является командующим Черноморским флотом, звание генерал-полковника присвоено Андрею Иванаеву, который является командующим группировкой войск "Восток".Кроме того, звание генерал-майора присвоено указом президента Алексею Комарову, являющемуся заместителем руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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россия, владимир путин, безопасность, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Черноморский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны

Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил очередные воинские звания высшим офицерам Минобороны РФ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, звание адмирала присвоено Сергею Пинчуку, который является командующим Черноморским флотом, звание генерал-полковника присвоено Андрею Иванаеву, который является командующим группировкой войск "Восток".
Кроме того, звание генерал-майора присвоено указом президента Алексею Комарову, являющемуся заместителем руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьЧерноморский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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