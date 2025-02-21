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ОДК передала партию двигателей ПД-14 для установки на МС-21 - РИА Новости, 21.02.2025
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08:19 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/odk-2000702081.html
ОДК передала партию двигателей ПД-14 для установки на МС-21
ОДК передала партию двигателей ПД-14 для установки на МС-21 - РИА Новости, 21.02.2025
ОДК передала партию двигателей ПД-14 для установки на МС-21
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") передала партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:19:00+03:00
2025-02-21T08:19:00+03:00
экономика
технологии
россия
сша
великобритания
сергей чемезов
ростех
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") передала партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный самолет МС-21, сообщили в "Ростехе". "Наша ОДК отгрузила партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21 для коммерческой эксплуатации", - сообщили в "Ростехе". Конструкторы ОДК во время работы над ПД-14 разработали и внедрили 16 критических технологий: созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения. Там добавили, что сейчас в мире только Россия, США, Великобритания, Франция и Китай обладают достаточными компетенциями для полного цикла производства таких двигателей. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). В январе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html
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экономика, технологии, россия, сша, великобритания, сергей чемезов, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21
Экономика, Технологии, Россия, США, Великобритания, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21
ОДК передала партию двигателей ПД-14 для установки на МС-21

Ростех: ОДК передала партию двигателей ПД-14 для установки на МС-21

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкУстановка движка на стойки на линии ПД14
Установка движка на стойки на линии ПД14 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Установка движка на стойки на линии ПД14. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") передала партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный самолет МС-21, сообщили в "Ростехе".
"Наша ОДК отгрузила партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21 для коммерческой эксплуатации", - сообщили в "Ростехе".
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Конструкторы ОДК во время работы над ПД-14 разработали и внедрили 16 критических технологий: созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения.
Там добавили, что сейчас в мире только Россия, США, Великобритания, Франция и Китай обладают достаточными компетенциями для полного цикла производства таких двигателей.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). В январе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.
Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСШАВеликобританияСергей ЧемезовРостехОбъединенная двигателестроительная корпорацияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21
 
 
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