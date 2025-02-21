https://ria.ru/20250221/odk-2000702081.html

ОДК передала партию двигателей ПД-14 для установки на МС-21

ОДК передала партию двигателей ПД-14 для установки на МС-21 - РИА Новости, 21.02.2025

ОДК передала партию двигателей ПД-14 для установки на МС-21

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") передала партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:19:00+03:00

2025-02-21T08:19:00+03:00

2025-02-21T08:19:00+03:00

экономика

технологии

россия

сша

великобритания

сергей чемезов

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850347724_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_909be3e61bd6e2d9793ce5fec5643216.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") передала партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный самолет МС-21, сообщили в "Ростехе". "Наша ОДК отгрузила партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21 для коммерческой эксплуатации", - сообщили в "Ростехе". Конструкторы ОДК во время работы над ПД-14 разработали и внедрили 16 критических технологий: созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения. Там добавили, что сейчас в мире только Россия, США, Великобритания, Франция и Китай обладают достаточными компетенциями для полного цикла производства таких двигателей. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). В январе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html

https://ria.ru/20250124/ms-21-1995345525.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, сша, великобритания, сергей чемезов, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21