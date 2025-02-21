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Оборот нижегородских ИТ-компаний вырос за 2024 год более чем на 10% - РИА Новости, 21.02.2025
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Нижегородская область
 
15:26 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/oborot-2000815875.html
Оборот нижегородских ИТ-компаний вырос за 2024 год более чем на 10%
Оборот нижегородских ИТ-компаний вырос за 2024 год более чем на 10% - РИА Новости, 21.02.2025
Оборот нижегородских ИТ-компаний вырос за 2024 год более чем на 10%
Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2024 год более чем на 10%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:26:00+03:00
2025-02-21T15:26:00+03:00
нижегородская область
технологии
россия
глеб никитин
руссофт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2024 год более чем на 10%, сообщает пресс-служба правительства региона. "Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2024 год на 10,6% и превысил 66 миллиардов рублей. В целом оборот организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и связи, составил 114,8 миллиарда рублей и увеличился на 9,1% к 2023 году", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "нижегородский ИТ-сектор – один из самых сильнейших и крупных в стране, на него приходится примерно пять процентов совокупного оборота всех российских софтверных компаний". "Наши "айтишники" создают разработки в самых различных востребованных сегодня сферах – от искусственного интеллекта до информационной безопасности. В прошлом году нижегородские ИТ-компании увеличили не только оборот, но и численность сотрудников. Это в том числе говорит об эффективности мер, которые мы разрабатываем для поддержки отрасли и для решения вопроса с дефицитом ИТ-кадров", - приводятся в сообщении слова Никитина. Поддержка отечественных ИТ-решений входит в задачи одноименного федерального проекта нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Нижегородская область по итогам 2024 года заняла 1-е место в рейтинге мер поддержки ИТ-компаний среди субъектов РФ по версии объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России "Руссофт". Согласно оценке "Руссофт", регион также четвертый год подряд удерживает 3-е место по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения в целом. "ИТ – один из драйверов экономического роста Нижегородской области. Уход иностранных конкурентов с российского рынка открыл новые возможности в сфере импортозамещения для отечественных технологических компаний. Мы также работаем на перспективу, уделяем большое внимание созданию современной инфраструктуры для развития и поддержки сектора ИТ. Строится ИT-кампус "Неймарк", создается инновационный научно-технологический центр "Квантовая" долина", ежегодно проходит конференция "Цифровая индустрия промышленности России", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html
https://ria.ru/20250204/oblast-1997279352.html
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технологии, россия, глеб никитин, руссофт
Нижегородская область, Технологии, Россия, Глеб Никитин, Руссофт
Оборот нижегородских ИТ-компаний вырос за 2024 год более чем на 10%

Оборот нижегородских ИТ-компаний за 2024 год вырос более чем на 10%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2024 год более чем на 10%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2024 год на 10,6% и превысил 66 миллиардов рублей. В целом оборот организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и связи, составил 114,8 миллиарда рублей и увеличился на 9,1% к 2023 году", - говорится в сообщении.
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве
9 октября 2024, 17:30
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "нижегородский ИТ-сектор – один из самых сильнейших и крупных в стране, на него приходится примерно пять процентов совокупного оборота всех российских софтверных компаний".
"Наши "айтишники" создают разработки в самых различных востребованных сегодня сферах – от искусственного интеллекта до информационной безопасности. В прошлом году нижегородские ИТ-компании увеличили не только оборот, но и численность сотрудников. Это в том числе говорит об эффективности мер, которые мы разрабатываем для поддержки отрасли и для решения вопроса с дефицитом ИТ-кадров", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Поддержка отечественных ИТ-решений входит в задачи одноименного федерального проекта нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Нижегородская область по итогам 2024 года заняла 1-е место в рейтинге мер поддержки ИТ-компаний среди субъектов РФ по версии объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России "Руссофт". Согласно оценке "Руссофт", регион также четвертый год подряд удерживает 3-е место по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения в целом.
"ИТ – один из драйверов экономического роста Нижегородской области. Уход иностранных конкурентов с российского рынка открыл новые возможности в сфере импортозамещения для отечественных технологических компаний. Мы также работаем на перспективу, уделяем большое внимание созданию современной инфраструктуры для развития и поддержки сектора ИТ. Строится ИT-кампус "Неймарк", создается инновационный научно-технологический центр "Квантовая" долина", ежегодно проходит конференция "Цифровая индустрия промышленности России", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
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Нижегородская областьТехнологииРоссияГлеб НикитинРуссофт
 
 
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