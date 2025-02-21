https://ria.ru/20250221/oblast-2000744701.html

Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий

Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий - РИА Новости, 21.02.2025

Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий

Белгородская область получит из федерального бюджета 3 миллиарда рублей на восстановление пострадавших предприятий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:41:00+03:00

2025-02-21T11:41:00+03:00

2025-02-21T11:41:00+03:00

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Белгородская область получит из федерального бюджета 3 миллиарда рублей на восстановление пострадавших предприятий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Правительство РФ в четверг приняло решение о выделении дополнительной финансовой помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям в Белгородской области. Региону направят 3 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда - белгородским аграриям. "В понедельник заслушаю заместителей губернатора о порядке распределения этих денег. Продолжаем эту работу и дальше. Сейчас у оценщиков, специализированных организаций, которые занимаются оценкой ущерба, находится ещё информация об объёме потерь", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор также добавил, что после завершения этой работы власти региона будут снова обращаться в правительство Российской Федерации за очередным траншем денежных средств. "Понимаем, что без помощи государства, федерального центра мы с этой проблемой, конечно, сами не справимся", — отметил Гладков. Ранее стало известно о том, что правительство РФ поддержит находящиеся на простое пострадавшие белгородские предприятия. Такой мерой поддержки ранее уже воспользовались 44 предприятия, которые пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ. Получить субсидию смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Для подачи документов и заявок на эти выплаты работодателям необходимо обратиться в кадровые центры и центры занятости населения Белгородской области до 1 марта.

https://ria.ru/20250219/gladkov-2000247408.html

https://ria.ru/20250210/gladkov-1998493095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вячеслав гладков