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Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий - РИА Новости, 21.02.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:41 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/oblast-2000744701.html
Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий
Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий - РИА Новости, 21.02.2025
Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий
Белгородская область получит из федерального бюджета 3 миллиарда рублей на восстановление пострадавших предприятий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:41:00+03:00
2025-02-21T11:41:00+03:00
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Белгородская область получит из федерального бюджета 3 миллиарда рублей на восстановление пострадавших предприятий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Правительство РФ в четверг приняло решение о выделении дополнительной финансовой помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям в Белгородской области. Региону направят 3 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда - белгородским аграриям. "В понедельник заслушаю заместителей губернатора о порядке распределения этих денег. Продолжаем эту работу и дальше. Сейчас у оценщиков, специализированных организаций, которые занимаются оценкой ущерба, находится ещё информация об объёме потерь", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор также добавил, что после завершения этой работы власти региона будут снова обращаться в правительство Российской Федерации за очередным траншем денежных средств. "Понимаем, что без помощи государства, федерального центра мы с этой проблемой, конечно, сами не справимся", — отметил Гладков. Ранее стало известно о том, что правительство РФ поддержит находящиеся на простое пострадавшие белгородские предприятия. Такой мерой поддержки ранее уже воспользовались 44 предприятия, которые пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ. Получить субсидию смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Для подачи документов и заявок на эти выплаты работодателям необходимо обратиться в кадровые центры и центры занятости населения Белгородской области до 1 марта.
https://ria.ru/20250219/gladkov-2000247408.html
https://ria.ru/20250210/gladkov-1998493095.html
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россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий

Белгородская область получит 3 миллиарда рублей на восстановление предприятий

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Белгородская область получит из федерального бюджета 3 миллиарда рублей на восстановление пострадавших предприятий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Правительство РФ в четверг приняло решение о выделении дополнительной финансовой помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям в Белгородской области. Региону направят 3 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда - белгородским аграриям.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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"В понедельник заслушаю заместителей губернатора о порядке распределения этих денег. Продолжаем эту работу и дальше. Сейчас у оценщиков, специализированных организаций, которые занимаются оценкой ущерба, находится ещё информация об объёме потерь", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор также добавил, что после завершения этой работы власти региона будут снова обращаться в правительство Российской Федерации за очередным траншем денежных средств. "Понимаем, что без помощи государства, федерального центра мы с этой проблемой, конечно, сами не справимся", — отметил Гладков.
Ранее стало известно о том, что правительство РФ поддержит находящиеся на простое пострадавшие белгородские предприятия. Такой мерой поддержки ранее уже воспользовались 44 предприятия, которые пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ. Получить субсидию смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Для подачи документов и заявок на эти выплаты работодателям необходимо обратиться в кадровые центры и центры занятости населения Белгородской области до 1 марта.
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