https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000734959.html

Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам

Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам - РИА Новости, 21.02.2025

Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил, что палестинское движение ХАМАС заплатит за то, что нарушило условие соглашение и не вернуло тело матери... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:15:00+03:00

2025-02-21T11:15:00+03:00

2025-02-21T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил, что палестинское движение ХАМАС заплатит за то, что нарушило условие соглашение и не вернуло тело матери двух погибших детей в Газе, выдав вместо него тело неизвестного жителя анклава. Ранее в четверг ХАМАС передало израильской стороне тела четырех погибших в плену заложников. Движение заявило, что тела принадлежат Шири, Ариэлю, Кфиру Бибас и Одеду Лифшицу. В тот же день израильские судмедэксперты пришли к выводу, что ни одно из тел не принадлежит Шири Бибас, более того, эксперты утверждают, что оно не соответствует ни одному из оставшихся в плену заложников. "В неописуемом цинизме они (бойцы ХАМАС – ред.) даже не позволили Шири быть рядом со своими малышами – этими ангелами. Вместо этого они вернули в гробу тело неизвестной жительницы Газы… Мы гарантируем, что ХАМАС заплатит полную цену за это жестокое и подлое нарушение соглашения", - цитирует речь израильского премьера его канцелярия. В четверг движение ХАМАС вернуло Израилю тела четверых заложников, погибших в плену. Утверждалось, что тела принадлежат пожилому израильтянину Одеду Лифшицу, гражданке Шири Бибас и двум ее маленьким детям Ариэлю и Кфиру. Израильские судмеэксперты идентифицировали тела Кфира, Ариэаля и Одеда, но не смогли подтвердить, что четвертое тело принадлежит Шири Бибас. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что это тело не соответствует ни одному из оставшихся в плену заложников и не может быть никак опознано. С начала военных действий в октябре 2023 года двое рыжеволосых детей, которых взяли в плен и увезли в сектор Газа бойцы ХАМАС, стали символом борьбы за освобождение всех заложников. Ариэлю на момент похищения было четыре года, а его брату Кфиру лишь 9 месяцев. После опознания их тел судмеэкспертами, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что дети были убиты в плену в ноябре 2023 года. Согласно официальной информации, на данный момент ХАМАС удерживает 70 заложников, практически половина из которых признана погибшими. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.

https://ria.ru/20250220/izrail-2000647870.html

https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, йемен, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году