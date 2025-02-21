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Кандидат в президенты Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным - РИА Новости, 21.02.2025
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13:42 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/navrotskij-2000786906.html
Кандидат в президенты Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным - РИА Новости, 21.02.2025
Кандидат в президенты Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:42:00+03:00
2025-02-21T13:42:00+03:00
в мире
польша
россия
варшава
кароль навроцкий
владимир путин
право и справедливость
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "Я в состоянии сесть за стол с Путиным", - сказал Навроцкий в интервью изданию "Виртуальная Польша". При этом он считает, что в переговорах с Россией должна участвовать и Украина, несмотря на "неприличное" поведение Киева по отношению к Польше. "Украина не относится к Польше по-партнерски. Она неблагодарна и во многих вопросах ведет себя неприлично. Однако это не влияет на мое мнение, что Украина должна быть за столом переговоров", - сказал кандидат в президенты Польши. Также он заявил, что Европейский союз не допускают к переговорам с Россией из-за его "слабости". "Евросоюз сегодня слаб и погряз в хаосе, о чем свидетельствует тот факт, что переговоры с Россией ведутся сегодня без участия Европы", - сказал Навроцкий. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250117/duda-1994099873.html
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в мире, польша, россия, варшава, кароль навроцкий, владимир путин, право и справедливость
В мире, Польша, Россия, Варшава, Кароль Навроцкий, Владимир Путин, Право и справедливость
Кандидат в президенты Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным

Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным

© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Я в состоянии сесть за стол с Путиным", - сказал Навроцкий в интервью изданию "Виртуальная Польша".
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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При этом он считает, что в переговорах с Россией должна участвовать и Украина, несмотря на "неприличное" поведение Киева по отношению к Польше.
"Украина не относится к Польше по-партнерски. Она неблагодарна и во многих вопросах ведет себя неприлично. Однако это не влияет на мое мнение, что Украина должна быть за столом переговоров", - сказал кандидат в президенты Польши.
Также он заявил, что Европейский союз не допускают к переговорам с Россией из-за его "слабости". "Евросоюз сегодня слаб и погряз в хаосе, о чем свидетельствует тот факт, что переговоры с Россией ведутся сегодня без участия Европы", - сказал Навроцкий.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Польше заявили, что заинтересованы в сохранении консульств в России
22 октября 2024, 22:13
 
В миреПольшаРоссияВаршаваКароль НавроцкийВладимир ПутинПраво и справедливость
 
 
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