https://ria.ru/20250221/navrotskij-2000786906.html

Кандидат в президенты Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным - РИА Новости, 21.02.2025

Кандидат в президенты Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:42:00+03:00

2025-02-21T13:42:00+03:00

2025-02-21T13:42:00+03:00

в мире

польша

россия

варшава

кароль навроцкий

владимир путин

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997254756_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_573c2e5f4dca1a5c8cdeb46c654f0257.jpg

ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "Я в состоянии сесть за стол с Путиным", - сказал Навроцкий в интервью изданию "Виртуальная Польша". При этом он считает, что в переговорах с Россией должна участвовать и Украина, несмотря на "неприличное" поведение Киева по отношению к Польше. "Украина не относится к Польше по-партнерски. Она неблагодарна и во многих вопросах ведет себя неприлично. Однако это не влияет на мое мнение, что Украина должна быть за столом переговоров", - сказал кандидат в президенты Польши. Также он заявил, что Европейский союз не допускают к переговорам с Россией из-за его "слабости". "Евросоюз сегодня слаб и погряз в хаосе, о чем свидетельствует тот факт, что переговоры с Россией ведутся сегодня без участия Европы", - сказал Навроцкий. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250117/duda-1994099873.html

https://ria.ru/20241022/polsha-1979432593.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, варшава, кароль навроцкий, владимир путин, право и справедливость