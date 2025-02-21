Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал нарастить финансирование науки - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:13 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/nauka-2000843327.html
Путин призвал нарастить финансирование науки
Путин призвал нарастить финансирование науки - РИА Новости, 21.02.2025
Путин призвал нарастить финансирование науки
Необходимо совместно с бизнесом нарастить финансирование науки до 2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:13:00+03:00
2025-02-21T16:13:00+03:00
наука
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000836118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3784f5e4a2edce095a33440da0c98df3.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Необходимо совместно с бизнесом нарастить финансирование науки до 2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. "Уже говорил и ставил такую задачу: вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% ВВП. Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития", - сказал Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
https://ria.ru/20250221/putin-2000839191.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: нужно нарастить финансирование науки до двух процентов ВВП
Путин: нужно нарастить финансирование науки до двух процентов ВВП
2025-02-21T16:13
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000836118_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ee989efdd13393d63245febc1543ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, москва, владимир путин
Наука, Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин призвал нарастить финансирование науки

Путин призвал совместно с бизнесом нарастить финансирование науки до 2% ВВП

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Необходимо совместно с бизнесом нарастить финансирование науки до 2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже говорил и ставил такую задачу: вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% ВВП. Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития", - сказал Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин заявил о превосходстве отечественных научных решений над иностранными
Вчера, 16:01
 
НаукаЭкономикаТехнологииРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала