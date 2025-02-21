https://ria.ru/20250221/nauka-2000843327.html

Путин призвал нарастить финансирование науки

Путин призвал нарастить финансирование науки - РИА Новости, 21.02.2025

Путин призвал нарастить финансирование науки

Необходимо совместно с бизнесом нарастить финансирование науки до 2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:13:00+03:00

2025-02-21T16:13:00+03:00

2025-02-21T16:13:00+03:00

наука

экономика

технологии

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Необходимо совместно с бизнесом нарастить финансирование науки до 2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. "Уже говорил и ставил такую задачу: вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% ВВП. Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития", - сказал Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

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Путин: нужно нарастить финансирование науки до двух процентов ВВП Путин: нужно нарастить финансирование науки до двух процентов ВВП 2025-02-21T16:13 true PT0M17S

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Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, москва, владимир путин