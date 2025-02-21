https://ria.ru/20250221/nato-2000925470.html

Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна не выйдет из НАТО

Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна не выйдет из НАТО - РИА Новости, 21.02.2025

Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна не выйдет из НАТО

Кандидат в президенты Румынии Крин Антонеску заявил в пятницу, что страна не может быть исключена из НАТО, и не должна прерывать стратегическое партнёрство с... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:24:00+03:00

2025-02-21T22:24:00+03:00

2025-02-21T22:24:00+03:00

в мире

румыния

сша

украина

дональд трамп

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg

КИШИНЕВ, 21 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Крин Антонеску заявил в пятницу, что страна не может быть исключена из НАТО, и не должна прерывать стратегическое партнёрство с США, несмотря на разногласия между Вашингтоном и ЕС по поводу мирных переговоров по Украине. Антонеску – кандидат в президенты Румынии, которого поддерживает альянс "Румыния, вперед!", созданный правящей коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL) и Демократический союз венгров (UDMR). "Членство в НАТО не прекращается. Румыния не может быть исключена из НАТО и не выйдет из него ни при каких обстоятельствах. Стратегическое партнёрство с США не будет прервано, даже несмотря на разногласия Брюсселя и Вашингтона по ситуации с переговорами по Украине", – сказал Антонеску на пресс-конференции в городе Яссы. Он подчеркнул, что сотрудничество с НАТО- это одна из главных внешнеполитических побед Бухареста, а сам Альянс - это надёжная гарантия безопасности. Антонеску также отметил, что в связи с военными действиями на Украине восточный фланг НАТО приобрёл стратегическую важность, а планы по сокращению или частичному выводу американских войск вызывают обеспокоенность в Бухаресте. "Это действительно серьёзная тема для всех нас. Важно увеличение военных расходов Румынии, как и других европейских стран-членов НАТО", – сказал Антонеску. Заявление кандидат прозвучало на фоне дискуссий о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе и растущего напряжения между США и ЕС из-за подходов к мирным переговорам по Украине. Ранее президент США Дональд Трамп критиковал европейские страны за недостаточные расходы на оборону, требуя увеличить финансирование. В мае 2022 года на территории Румынии была создана боевая группа НАТО, в которую входят военные из Бельгии, Нидерландов и около 500 солдат из Франции. Помимо этого ежегодно тысячи французских военных принимают участие в учениях на территории Румынии.

https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html

https://ria.ru/20250202/koalitsija-1996900682.html

https://ria.ru/20241208/dzheordzhesku-1987944229.html

румыния

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, сша, украина, дональд трамп, нато, евросоюз