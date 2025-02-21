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Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна не выйдет из НАТО - РИА Новости, 21.02.2025
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22:24 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/nato-2000925470.html
Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна не выйдет из НАТО
Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна не выйдет из НАТО - РИА Новости, 21.02.2025
Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна не выйдет из НАТО
Кандидат в президенты Румынии Крин Антонеску заявил в пятницу, что страна не может быть исключена из НАТО, и не должна прерывать стратегическое партнёрство с... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:24:00+03:00
2025-02-21T22:24:00+03:00
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КИШИНЕВ, 21 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Крин Антонеску заявил в пятницу, что страна не может быть исключена из НАТО, и не должна прерывать стратегическое партнёрство с США, несмотря на разногласия между Вашингтоном и ЕС по поводу мирных переговоров по Украине. Антонеску – кандидат в президенты Румынии, которого поддерживает альянс "Румыния, вперед!", созданный правящей коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL) и Демократический союз венгров (UDMR). "Членство в НАТО не прекращается. Румыния не может быть исключена из НАТО и не выйдет из него ни при каких обстоятельствах. Стратегическое партнёрство с США не будет прервано, даже несмотря на разногласия Брюсселя и Вашингтона по ситуации с переговорами по Украине", – сказал Антонеску на пресс-конференции в городе Яссы. Он подчеркнул, что сотрудничество с НАТО- это одна из главных внешнеполитических побед Бухареста, а сам Альянс - это надёжная гарантия безопасности. Антонеску также отметил, что в связи с военными действиями на Украине восточный фланг НАТО приобрёл стратегическую важность, а планы по сокращению или частичному выводу американских войск вызывают обеспокоенность в Бухаресте. "Это действительно серьёзная тема для всех нас. Важно увеличение военных расходов Румынии, как и других европейских стран-членов НАТО", – сказал Антонеску. Заявление кандидат прозвучало на фоне дискуссий о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе и растущего напряжения между США и ЕС из-за подходов к мирным переговорам по Украине. Ранее президент США Дональд Трамп критиковал европейские страны за недостаточные расходы на оборону, требуя увеличить финансирование. В мае 2022 года на территории Румынии была создана боевая группа НАТО, в которую входят военные из Бельгии, Нидерландов и около 500 солдат из Франции. Помимо этого ежегодно тысячи французских военных принимают участие в учениях на территории Румынии.
https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html
https://ria.ru/20250202/koalitsija-1996900682.html
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в мире, румыния, сша, украина, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Румыния, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна не выйдет из НАТО

Кандидат в президенты Румынии Антонеску: страна не может быть исключена из НАТО

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Крин Антонеску заявил в пятницу, что страна не может быть исключена из НАТО, и не должна прерывать стратегическое партнёрство с США, несмотря на разногласия между Вашингтоном и ЕС по поводу мирных переговоров по Украине.
Антонеску – кандидат в президенты Румынии, которого поддерживает альянс "Румыния, вперед!", созданный правящей коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL) и Демократический союз венгров (UDMR).
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"Членство в НАТО не прекращается. Румыния не может быть исключена из НАТО и не выйдет из него ни при каких обстоятельствах. Стратегическое партнёрство с США не будет прервано, даже несмотря на разногласия Брюсселя и Вашингтона по ситуации с переговорами по Украине", – сказал Антонеску на пресс-конференции в городе Яссы.
Он подчеркнул, что сотрудничество с НАТО- это одна из главных внешнеполитических побед Бухареста, а сам Альянс - это надёжная гарантия безопасности.
Антонеску также отметил, что в связи с военными действиями на Украине восточный фланг НАТО приобрёл стратегическую важность, а планы по сокращению или частичному выводу американских войск вызывают обеспокоенность в Бухаресте.
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"Это действительно серьёзная тема для всех нас. Важно увеличение военных расходов Румынии, как и других европейских стран-членов НАТО", – сказал Антонеску.
Заявление кандидат прозвучало на фоне дискуссий о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе и растущего напряжения между США и ЕС из-за подходов к мирным переговорам по Украине. Ранее президент США Дональд Трамп критиковал европейские страны за недостаточные расходы на оборону, требуя увеличить финансирование.
В мае 2022 года на территории Румынии была создана боевая группа НАТО, в которую входят военные из Бельгии, Нидерландов и около 500 солдат из Франции. Помимо этого ежегодно тысячи французских военных принимают участие в учениях на территории Румынии.
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