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Совбез: НАТО разрабатывает документы для военных операций на морском дне - РИА Новости, 21.02.2025
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11:27 21.02.2025 (обновлено: 11:28 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/nato-2000740283.html
Совбез: НАТО разрабатывает документы для военных операций на морском дне
Совбез: НАТО разрабатывает документы для военных операций на морском дне - РИА Новости, 21.02.2025
Совбез: НАТО разрабатывает документы для военных операций на морском дне
НАТО разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза. "Одновременно ведется разработка доктринальных документов для проведения подобных операций", - сказал Молчанов.Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, отметил Молчанов. По его словам, альянс рассматривает боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством.
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россия, нато, в мире, совет безопасности рф
Россия, НАТО, В мире, Совет Безопасности РФ
Совбез: НАТО разрабатывает документы для военных операций на морском дне

Молчанов: НАТО разрабатывает документы для военных операций на морском дне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.
"Одновременно ведется разработка доктринальных документов для проведения подобных операций", - сказал Молчанов.
Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, отметил Молчанов. По его словам, альянс рассматривает боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством.
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