https://ria.ru/20250221/nato-2000740283.html

Совбез: НАТО разрабатывает документы для военных операций на морском дне

Совбез: НАТО разрабатывает документы для военных операций на морском дне - РИА Новости, 21.02.2025

Совбез: НАТО разрабатывает документы для военных операций на морском дне

НАТО разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:27:00+03:00

2025-02-21T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза. "Одновременно ведется разработка доктринальных документов для проведения подобных операций", - сказал Молчанов.Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, отметил Молчанов. По его словам, альянс рассматривает боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нато, в мире, совет безопасности рф