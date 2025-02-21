https://ria.ru/20250221/nato-2000733382.html

Совбез рассказал, что НАТО рассматривает как новую среду противоборства

Совбез рассказал, что НАТО рассматривает как новую среду противоборства - РИА Новости, 21.02.2025

Совбез рассказал, что НАТО рассматривает как новую среду противоборства

НАТО рассматривает боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством, сообщил... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО рассматривает боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов.Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, отметил Молчанов."Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством", - приводятся слова Молчанова в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250117/piraty-1994053497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нато, в мире, совет безопасности рф