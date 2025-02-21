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Совбез рассказал, что НАТО рассматривает как новую среду противоборства
Совбез рассказал, что НАТО рассматривает как новую среду противоборства - РИА Новости, 21.02.2025
Совбез рассказал, что НАТО рассматривает как новую среду противоборства
НАТО рассматривает боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством, сообщил... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:10:00+03:00
2025-02-21T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО рассматривает боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов.Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, отметил Молчанов."Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством", - приводятся слова Молчанова в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250117/piraty-1994053497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, совет безопасности рф
Россия, НАТО, В мире, Совет Безопасности РФ
Совбез рассказал, что НАТО рассматривает как новую среду противоборства
Молчанов: НАТО считает боевые действия на морском дне новым видом противоборства