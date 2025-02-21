https://ria.ru/20250221/nato-2000729753.html
В Совбезе назвали объекты, рассматриваемые НАТО для поражения
В Совбезе назвали объекты, рассматриваемые НАТО для поражения - РИА Новости, 21.02.2025
В Совбезе назвали объекты, рассматриваемые НАТО для поражения
НАТО в качестве объектов для поражения рассматривает морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы для доставки топлива, сообщил РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:04:00+03:00
2025-02-21T11:04:00+03:00
2025-02-21T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО в качестве объектов для поражения рассматривает морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы для доставки топлива, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Григорий Молчанов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза. "Союзники по НАТО при планировании своих боевых операций объектами поражения рассматривают морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы, осуществляющие доставку топлива, а также крупные мосты", - сообщил Молчанов.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, совет безопасности рф
Россия, НАТО, В мире, Совет Безопасности РФ
В Совбезе назвали объекты, рассматриваемые НАТО для поражения
Молчанов: НАТО рассматривает морской транспорт в качестве объекта поражения