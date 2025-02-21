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Кандидат в канцлеры Германии Мерц предрек распад НАТО - РИА Новости, 21.02.2025
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01:07 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/nato-2000675953.html
Кандидат в канцлеры Германии Мерц предрек распад НАТО
Кандидат в канцлеры Германии Мерц предрек распад НАТО - РИА Новости, 21.02.2025
Кандидат в канцлеры Германии Мерц предрек распад НАТО
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предположил, что НАТО может перестать существовать в том виде, как ранее,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:07:00+03:00
2025-02-21T01:07:00+03:00
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предположил, что НАТО может перестать существовать в том виде, как ранее, а США могут покинуть альянс, такое заявление он сделал в ходе предвыборного мероприятия в Берлине, передаёт корреспондент РИА Новости. В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Не позднее чем со вчерашнего дня, после высказывания Дональда Трампа о Зеленском и Украине, стало ясно, что здесь происходит. Разлом в Атлантическом океане становится глубже, и вопрос о том, сможем ли мы беззаботно отметить 70-летие НАТО в Федеративной Республике Германия вместе с американцами, или, возможно, нет, остается без ответа", - сказал Мерц. При этом политик призвал надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему. "А худшее может означать, что нам, европейцам, наконец-то и окончательно придется взять безопасность нашего континента в свои руки", - добавил он. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).
https://ria.ru/20250220/nato-2000637349.html
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в мире, украина, германия, сша, фридрих мерц, дональд трамп, сара вагенкнехт, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Германия, США, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, НАТО
Кандидат в канцлеры Германии Мерц предрек распад НАТО

Мерц считает возможным раскол в НАТО на фоне слов Трампа о Зеленском

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предположил, что НАТО может перестать существовать в том виде, как ранее, а США могут покинуть альянс, такое заявление он сделал в ходе предвыборного мероприятия в Берлине, передаёт корреспондент РИА Новости.
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Вчера, 19:12
"Не позднее чем со вчерашнего дня, после высказывания Дональда Трампа о Зеленском и Украине, стало ясно, что здесь происходит. Разлом в Атлантическом океане становится глубже, и вопрос о том, сможем ли мы беззаботно отметить 70-летие НАТО в Федеративной Республике Германия вместе с американцами, или, возможно, нет, остается без ответа", - сказал Мерц.
При этом политик призвал надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему.
"А худшее может означать, что нам, европейцам, наконец-то и окончательно придется взять безопасность нашего континента в свои руки", - добавил он.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным опроса института INSA, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В НАТО назревает раскол из-за Украины, заявили в Госдуме
21 июня 2024, 13:28
 
В миреУкраинаГерманияСШАФридрих МерцДональд ТрампСара ВагенкнехтХДС/ХССНАТО
 
 
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