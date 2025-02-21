https://ria.ru/20250221/nasa-2000770964.html

НАСА снизило вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году

НАСА снизило вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году - РИА Новости, 21.02.2025

НАСА снизило вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году

Американское космическое агентство НАСА снизило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году более чем в 10 раз, следует из данных... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:03:00+03:00

2025-02-21T13:03:00+03:00

2025-02-21T13:03:00+03:00

наука

космос - риа наука

чили

наса

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103635/48/1036354847_0:5:600:343_1920x0_80_0_0_3949193bcd599f99a96bd72d9b9a4842.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА снизило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году более чем в 10 раз, следует из данных автоматизированной системы прогнозирования столкновений Sentry, управляемой агентством. Девятнадцатого февраля НАСА сообщило о том, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей в 2032 году выросла до 3,1%. Также 30 января астероид стал единственным, чья вероятность столкновения с Землей составила более 1%. Из таблицы, опубликованной на официальном сайте центра, следует, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году снизилась до 0,27%. В то же время оценка опасности столкновения по туринской шкале, согласно Sentry, снизилась с 3 баллов (способно вызвать локальные разрушения на Земле) до 1 балла (не представляет никакой опасности для Земли). Тем не менее, 2024 YR4 остается единственным астероидом с оценкой больше нуля по туринской шкале. НАСА планирует наблюдение за астероидом с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы более точно узнать его размеры в марте 2025 года, на данный момент его диаметр оценивается в 40-90 метров. Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий заявил РИА Новости, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события на данный момент оценивается от 0,5 до 6%. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3-4 раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.

https://ria.ru/20240815/asteroid-1966495898.html

https://ria.ru/20250214/yr4-1999109668.html

https://ria.ru/20250219/nasa-2000209674.html

чили

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, чили, наса, земля