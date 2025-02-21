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Владельцы хозяйственных построек с фундаментом будут платить налог - РИА Новости, 21.02.2025
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02:55 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/nalog-2000682584.html
Владельцы хозяйственных построек с фундаментом будут платить налог
Владельцы хозяйственных построек с фундаментом будут платить налог - РИА Новости, 21.02.2025
Владельцы хозяйственных построек с фундаментом будут платить налог
Владельцы хозяйственных построек с фундаментом, в том числе бань, сараев и теплиц, должны будут с 2025 года платить налог, рассказала РИА Новости основатель... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:55:00+03:00
2025-02-21T02:55:00+03:00
экономика
таисия вепренцева
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владельцы хозяйственных построек с фундаментом, в том числе бань, сараев и теплиц, должны будут с 2025 года платить налог, рассказала РИА Новости основатель юридической компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева. "С 1 января 2025 года владельцам хозяйственных построек с фундаментом придётся учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения. Введение налога связано с необходимостью систематизировать учёт недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения", - рассказала юрист. Как пояснила Вепренцева, с точки зрения закона капитальные хозяйственные постройки относятся к части недвижимости, так как представляют собой объекты, прочно связанные с семьей. Юрист подчеркнула, что такие постройки требуют регистрации в Росреестре, а их кадастровая стоимость становится базой для расчета налога. Как правило, ставка варьируется от 0,1% до 0,3%, объяснила Вепренцева. "Регистрация обязательна, а её отсутствие не освобождает собственников от налоговых обязательств. ФНС вправе самостоятельно оценить объект, если он не учтён в кадастровой базе, и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования", - предупредила юрист, добавив, что временные конструкции регистрировать в Росреестре не нужно. Вепренцева обратила внимание, что исключение объекта из налогооблагаемой базы возможно только на правовом основании. Она уточнила, что такими основаниями могут быть статус некапитального строения или наличие соответствующей льготы. Юрист также рассказала, в каких случаях владелец может получить льготу. "Льготный режим установлен для построек площадью до 50 квадратных метров, но только при условии, что налогоплательщик выберет один такой объект для освобождения от уплаты налога. При наличии нескольких хозяйственных построек право на льготу распространяется только на одно из них, что требует взвешенного подхода к выбору. Также освобождены от налога инвалиды, ветераны боевых действий и некоторые другие категории лиц, определённые в налоговом законодательстве", - пояснила Вепренцева. Кроме того, юрист упомянула, за какие постройки владельцам не нужно платить налог. "Конструкции без фундамента, например, легкие теплицы, навесы или бытовки, не подлежат налогообложению. В связи с этим некоторые владельцы могут столкнуться с ситуацией, когда ранее возведённое строение, не считавшееся недвижимостью, теперь требует регистрации и налогообложения", - добавила Вепренцева.
https://ria.ru/20240808/deputat-1964801988.html
https://ria.ru/20240920/nalogi-1973742522.html
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экономика, таисия вепренцева, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Таисия Вепренцева, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Владельцы хозяйственных построек с фундаментом будут платить налог

Юрист Вепренцева: владельцы бань, сараев и теплиц должны будут платить налог

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧастные дома в Московской области
Частные дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владельцы хозяйственных построек с фундаментом, в том числе бань, сараев и теплиц, должны будут с 2025 года платить налог, рассказала РИА Новости основатель юридической компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева.
"С 1 января 2025 года владельцам хозяйственных построек с фундаментом придётся учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения. Введение налога связано с необходимостью систематизировать учёт недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения", - рассказала юрист.
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Как пояснила Вепренцева, с точки зрения закона капитальные хозяйственные постройки относятся к части недвижимости, так как представляют собой объекты, прочно связанные с семьей. Юрист подчеркнула, что такие постройки требуют регистрации в Росреестре, а их кадастровая стоимость становится базой для расчета налога. Как правило, ставка варьируется от 0,1% до 0,3%, объяснила Вепренцева.
"Регистрация обязательна, а её отсутствие не освобождает собственников от налоговых обязательств. ФНС вправе самостоятельно оценить объект, если он не учтён в кадастровой базе, и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования", - предупредила юрист, добавив, что временные конструкции регистрировать в Росреестре не нужно.
Вепренцева обратила внимание, что исключение объекта из налогооблагаемой базы возможно только на правовом основании. Она уточнила, что такими основаниями могут быть статус некапитального строения или наличие соответствующей льготы. Юрист также рассказала, в каких случаях владелец может получить льготу.
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"Льготный режим установлен для построек площадью до 50 квадратных метров, но только при условии, что налогоплательщик выберет один такой объект для освобождения от уплаты налога. При наличии нескольких хозяйственных построек право на льготу распространяется только на одно из них, что требует взвешенного подхода к выбору. Также освобождены от налога инвалиды, ветераны боевых действий и некоторые другие категории лиц, определённые в налоговом законодательстве", - пояснила Вепренцева.
Кроме того, юрист упомянула, за какие постройки владельцам не нужно платить налог.
"Конструкции без фундамента, например, легкие теплицы, навесы или бытовки, не подлежат налогообложению. В связи с этим некоторые владельцы могут столкнуться с ситуацией, когда ранее возведённое строение, не считавшееся недвижимостью, теперь требует регистрации и налогообложения", - добавила Вепренцева.
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ЭкономикаТаисия ВепренцеваФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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