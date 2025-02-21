https://ria.ru/20250221/mvd-2000823550.html

МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах

МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах - РИА Новости, 21.02.2025

МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах

Мошенники могут узнать данные граждан через демонстрацию экрана при общении в мессенджерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:27:00+03:00

2025-02-21T15:27:00+03:00

2025-02-21T15:27:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мошенники могут узнать данные граждан через демонстрацию экрана при общении в мессенджерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно! Эта функция может быть очень удобна, но, если вы общаетесь со злоумышленником (кем бы он ни представлялся), ваши данные уже у него в кармане", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что с вами могут связаться, используя вариации схемы "фейк босс", и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Ресурс, чаще всего, полностью легитимный и достаточно известный. Для ускорения регистрации предложат помощь и попросят включить демонстрацию экрана. Таким образом злоумышленники "в прямом эфире" увидят персональные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале "Госуслуги", заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990761586.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)