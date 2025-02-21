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МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах - РИА Новости, 21.02.2025
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15:27 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/mvd-2000823550.html
МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах
МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах - РИА Новости, 21.02.2025
МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах
Мошенники могут узнать данные граждан через демонстрацию экрана при общении в мессенджерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:27:00+03:00
2025-02-21T15:27:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мошенники могут узнать данные граждан через демонстрацию экрана при общении в мессенджерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно! Эта функция может быть очень удобна, но, если вы общаетесь со злоумышленником (кем бы он ни представлялся), ваши данные уже у него в кармане", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что с вами могут связаться, используя вариации схемы "фейк босс", и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Ресурс, чаще всего, полностью легитимный и достаточно известный. Для ускорения регистрации предложат помощь и попросят включить демонстрацию экрана. Таким образом злоумышленники "в прямом эфире" увидят персональные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале "Госуслуги", заключили в ведомстве.
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах

В МВД рассказали, чем опасна демонстрация экрана при звонках в мессенджерах

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мошенники могут узнать данные граждан через демонстрацию экрана при общении в мессенджерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно! Эта функция может быть очень удобна, но, если вы общаетесь со злоумышленником (кем бы он ни представлялся), ваши данные уже у него в кармане", - говорится в сообщении.
Правоохранители пояснили, что с вами могут связаться, используя вариации схемы "фейк босс", и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Ресурс, чаще всего, полностью легитимный и достаточно известный. Для ускорения регистрации предложат помощь и попросят включить демонстрацию экрана.
Таким образом злоумышленники "в прямом эфире" увидят персональные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале "Госуслуги", заключили в ведомстве.
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