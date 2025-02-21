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В Музее Победы увековечат имена участников СВО
В Музее Победы увековечат имена участников СВО - РИА Новости, 21.02.2025
В Музее Победы увековечат имена участников СВО
Имена участников специальной военной операции будут увековечены на мемориальной стене Героев РФ в Музее Победы 24 февраля, сообщили РИА Новости в его... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:00:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Имена участников специальной военной операции будут увековечены на мемориальной стене Героев РФ в Музее Победы 24 февраля, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. "Двадцать четвертого февраля в Музее Победы на мемориальную стену Героев Российской Федерации, расположенную рядом с экспозицией "Zаветам Vерны", будут торжественно внесены новые имена участников специальной военной операции. В церемонии примут участие представители Музея Победы, кадеты, почетные гости, в том числе Герои Российской Федерации и родственники тех, чьи имена будут увековечены", - рассказали в пресс-службе. Также в этот день в Музее Победы пройдет акция "Письмо защитнику Отечества", в рамках которой сотни детей, а также гости культурной площадки напишут письма, которые будут направлены солдатам в зону СВО. Кроме того, в Музее Победы состоится торжественное открытие первого этапа выставки проекта "Дважды победители". На ней представят беспилотную технику, пораженную российскими бойцами, и другие трофеи, взятые в ходе боевых действий. В экспозицию также войдут документальные кадры, на которых запечатлена трагедия мирных жителей освобожденных регионов. День завершится церемонией награждения победителей проекта "Героями не рождаются. Наши дни!", которая пройдет в Зале славы музея на Поклонной горе. В Музее Победы наградят победителей конкурса рассказов об участниках СВО, их героизме, межнациональной дружбе. Эти работы войдут в сборник рассказов "Героями не рождаются. Za Родину!", который доставят бойцам в зону боевых действий.
https://ria.ru/20250220/abhazija-2000649100.html
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россия, музей победы, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Музей Победы, Общество
В Музее Победы увековечат имена участников СВО
В Музее Победы увековечат имена участников СВО на мемориальной стене Героев РФ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Имена участников специальной военной операции будут увековечены на мемориальной стене Героев РФ в Музее Победы 24 февраля, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
"Двадцать четвертого февраля в Музее Победы
на мемориальную стену Героев Российской Федерации, расположенную рядом с экспозицией "Zаветам Vерны", будут торжественно внесены новые имена участников специальной военной операции. В церемонии примут участие представители Музея Победы, кадеты, почетные гости, в том числе Герои Российской Федерации и родственники тех, чьи имена будут увековечены", - рассказали в пресс-службе.
Также в этот день в Музее Победы пройдет акция "Письмо защитнику Отечества", в рамках которой сотни детей, а также гости культурной площадки напишут письма, которые будут направлены солдатам в зону СВО.
Кроме того, в Музее Победы состоится торжественное открытие первого этапа выставки проекта "Дважды победители". На ней представят беспилотную технику, пораженную российскими бойцами, и другие трофеи, взятые в ходе боевых действий. В экспозицию также войдут документальные кадры, на которых запечатлена трагедия мирных жителей освобожденных регионов.
День завершится церемонией награждения победителей проекта "Героями не рождаются. Наши дни!", которая пройдет в Зале славы музея на Поклонной горе. В Музее Победы наградят победителей конкурса рассказов об участниках СВО, их героизме, межнациональной дружбе. Эти работы войдут в сборник рассказов "Героями не рождаются. Za Родину!", который доставят бойцам в зону боевых действий.