https://ria.ru/20250221/muzey-2000753000.html

В Музее Победы увековечат имена участников СВО

В Музее Победы увековечат имена участников СВО - РИА Новости, 21.02.2025

В Музее Победы увековечат имена участников СВО

Имена участников специальной военной операции будут увековечены на мемориальной стене Героев РФ в Музее Победы 24 февраля, сообщили РИА Новости в его... РИА Новости, 21.02.2025

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Имена участников специальной военной операции будут увековечены на мемориальной стене Героев РФ в Музее Победы 24 февраля, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. "Двадцать четвертого февраля в Музее Победы на мемориальную стену Героев Российской Федерации, расположенную рядом с экспозицией "Zаветам Vерны", будут торжественно внесены новые имена участников специальной военной операции. В церемонии примут участие представители Музея Победы, кадеты, почетные гости, в том числе Герои Российской Федерации и родственники тех, чьи имена будут увековечены", - рассказали в пресс-службе. Также в этот день в Музее Победы пройдет акция "Письмо защитнику Отечества", в рамках которой сотни детей, а также гости культурной площадки напишут письма, которые будут направлены солдатам в зону СВО. Кроме того, в Музее Победы состоится торжественное открытие первого этапа выставки проекта "Дважды победители". На ней представят беспилотную технику, пораженную российскими бойцами, и другие трофеи, взятые в ходе боевых действий. В экспозицию также войдут документальные кадры, на которых запечатлена трагедия мирных жителей освобожденных регионов. День завершится церемонией награждения победителей проекта "Героями не рождаются. Наши дни!", которая пройдет в Зале славы музея на Поклонной горе. В Музее Победы наградят победителей конкурса рассказов об участниках СВО, их героизме, межнациональной дружбе. Эти работы войдут в сборник рассказов "Героями не рождаются. Za Родину!", который доставят бойцам в зону боевых действий.

https://ria.ru/20250220/abhazija-2000649100.html

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россия, музей победы, общество