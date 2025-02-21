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Вылет рейса S7 из Читы в Москву задержали из-за неисправности самолета
Вылет рейса S7 из Читы в Москву задержали из-за неисправности самолета - РИА Новости, 21.02.2025
Вылет рейса S7 из Читы в Москву задержали из-за неисправности самолета
Вылет рейса авиакомпании S7 из Читы в Москву задержали из-за технической неисправности самолёта, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:50:00+03:00
2025-02-21T09:50:00+03:00
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ЧИТА, 21 фев – РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании S7 из Читы в Москву задержали из-за технической неисправности самолёта, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Сегодня в аэропорту Чита (Кадала) задержан вылет рейса 3048 Авиакомпании S7 по маршруту Чита – Москва, запланированного к вылету в 08.50 (2.50 мск - ред.), в связи с технической неисправностью воздушного судна", - говорится в сообщении. Вылет перенесен на 16.30 (10.30 мск). Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
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происшествия, чита, москва, s7 airlines
Происшествия, Чита, Москва, S7 Airlines
Вылет рейса S7 из Читы в Москву задержали из-за неисправности самолета
Вылет рейса S7 из Читы в Москву задержали из-за технической неисправности