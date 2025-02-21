https://ria.ru/20250221/moskva-2000708728.html

В Москве заменят системы электроснабжения при капремонте в 414 домах

В Москве заменят системы электроснабжения при капремонте в 414 домах - РИА Новости, 21.02.2025

В Москве заменят системы электроснабжения при капремонте в 414 домах

Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в этом году системы электроснабжения в более чем 400 многоквартирных домах столицы в рамках программы... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:12:00+03:00

2025-02-21T09:12:00+03:00

2025-02-21T09:12:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в этом году системы электроснабжения в более чем 400 многоквартирных домах столицы в рамках программы капремонта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 11,2 тысячи жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменим системы электроснабжения в 414 домах", - рассказал Бирюков. Заммэра уточнил, что больше всего таких систем обновят в Центральном - 134, Восточном - 41, Северном административных округах - 38. "Выполняется целый комплекс работ: прокладываются новые кабель-каналы, устанавливаются лотки на чердаках и в подвалах, протягиваются силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам. Расположенные на этажах щитки, вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу инженерных систем, подлежат обязательной замене", - добавил Бирюков. По его словам, в рамках капитального ремонта устанавливаются энергосберегающие светильники с датчиками движения, меняются выключатели в технических помещениях и местах общего пользования. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в каждом многоквартирном доме обязательно оборудуется аварийная группа освещения, которая продолжает функционировать, даже если весь дом обесточен. Для этого в приборы вмонтированы аккумуляторы, способные поддерживать автономную работу примерно шести часов.

https://realty.ria.ru/20250217/kapremont-1999091718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, петр бирюков, капремонт в москве