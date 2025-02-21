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Россиянам рассказали о ключевых словах-маркерах, используемых мошенниками - РИА Новости, 21.02.2025
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09:35 21.02.2025 (обновлено: 10:43 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/moshenniki-2000711329.html
Россиянам рассказали о ключевых словах-маркерах, используемых мошенниками
Россиянам рассказали о ключевых словах-маркерах, используемых мошенниками - РИА Новости, 21.02.2025
Россиянам рассказали о ключевых словах-маркерах, используемых мошенниками
Слова-маркеры, используемые злоумышленниками, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты, перечислил журналистам... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:35:00+03:00
2025-02-21T10:43:00+03:00
россия
сергей велигодский
сбербанк россии
сбер
технологии
мошенники
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Слова-маркеры, используемые злоумышленниками, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты, перечислил журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Перед новогодними праздниками в РФ участились случаи нападений на социальные объекты под воздействием телефонных мошенников. Злоумышленники обманывали россиян, а потом обещали вернуть средства, если граждане выполнят определенные противоправные действия, например совершат нападение с поджогом на административное здание или обольют зеленкой сотрудника банка. "Мы также определили ключевые слова-маркеры, которые используют мошенники, чтобы заставить совершить подобное преступление: "вернем украденные деньги", "помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей", "получишь вознаграждение", "спасаешь родственников", "прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников", - сказал Велигодский в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". Он отметил, что только в прошлом году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 таких нападений. Пик атак пришелся на декабрь. "При этом сотрудники службы безопасности "Сбера" совместно с правоохранителями смогли "расколдовать" и вывели из-под влияния мошенников десятки россиян, которые получили такое "задание", - подчеркнул он. Велигодский посоветовал срочно прекращать разговор, если упомянутые фразы прозвучат от звонящего незнакомца – это однозначная попытка провокации. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если не начинать с ним диалог, напомнил он.
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россия, сергей велигодский, сбербанк россии, сбер, технологии, мошенники
Россия, Сергей Велигодский, Сбербанк России, Сбер, Технологии, мошенники
Россиянам рассказали о ключевых словах-маркерах, используемых мошенниками

В Сбербанке перечислили фразы, указывающие на то, что общаешься с мошенниками

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка в Гагаринском парке в Симферополе
Девушка в Гагаринском парке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка в Гагаринском парке в Симферополе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Слова-маркеры, используемые злоумышленниками, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты, перечислил журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Перед новогодними праздниками в РФ участились случаи нападений на социальные объекты под воздействием телефонных мошенников. Злоумышленники обманывали россиян, а потом обещали вернуть средства, если граждане выполнят определенные противоправные действия, например совершат нападение с поджогом на административное здание или обольют зеленкой сотрудника банка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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"Мы также определили ключевые слова-маркеры, которые используют мошенники, чтобы заставить совершить подобное преступление: "вернем украденные деньги", "помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей", "получишь вознаграждение", "спасаешь родственников", "прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников", - сказал Велигодский в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".
Он отметил, что только в прошлом году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 таких нападений. Пик атак пришелся на декабрь.
"При этом сотрудники службы безопасности "Сбера" совместно с правоохранителями смогли "расколдовать" и вывели из-под влияния мошенников десятки россиян, которые получили такое "задание", - подчеркнул он.
Велигодский посоветовал срочно прекращать разговор, если упомянутые фразы прозвучат от звонящего незнакомца – это однозначная попытка провокации. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если не начинать с ним диалог, напомнил он.
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Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:23160
11 февраля, 13:50
 
РоссияСергей ВелигодскийСбербанк РоссииСберТехнологиимошенники
 
 
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