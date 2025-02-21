https://ria.ru/20250221/moshenniki-2000711329.html

Россиянам рассказали о ключевых словах-маркерах, используемых мошенниками

Россиянам рассказали о ключевых словах-маркерах, используемых мошенниками - РИА Новости, 21.02.2025

Россиянам рассказали о ключевых словах-маркерах, используемых мошенниками

Слова-маркеры, используемые злоумышленниками, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты, перечислил журналистам... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:35:00+03:00

2025-02-21T09:35:00+03:00

2025-02-21T10:43:00+03:00

россия

сергей велигодский

сбербанк россии

сбер

технологии

мошенники

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Слова-маркеры, используемые злоумышленниками, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты, перечислил журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Перед новогодними праздниками в РФ участились случаи нападений на социальные объекты под воздействием телефонных мошенников. Злоумышленники обманывали россиян, а потом обещали вернуть средства, если граждане выполнят определенные противоправные действия, например совершат нападение с поджогом на административное здание или обольют зеленкой сотрудника банка. "Мы также определили ключевые слова-маркеры, которые используют мошенники, чтобы заставить совершить подобное преступление: "вернем украденные деньги", "помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей", "получишь вознаграждение", "спасаешь родственников", "прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников", - сказал Велигодский в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". Он отметил, что только в прошлом году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 таких нападений. Пик атак пришелся на декабрь. "При этом сотрудники службы безопасности "Сбера" совместно с правоохранителями смогли "расколдовать" и вывели из-под влияния мошенников десятки россиян, которые получили такое "задание", - подчеркнул он. Велигодский посоветовал срочно прекращать разговор, если упомянутые фразы прозвучат от звонящего незнакомца – это однозначная попытка провокации. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если не начинать с ним диалог, напомнил он.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей велигодский, сбербанк россии, сбер, технологии, мошенники