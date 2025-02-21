https://ria.ru/20250221/more-2000750488.html

В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море

В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море - РИА Новости, 21.02.2025

В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море

Россия в ходе спецоперации фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе связанных с использованием ВСУ ударных безэкипажных катеров в Черном... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:50:00+03:00

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2025-02-21T11:51:00+03:00

россия

черное море

вооруженные силы украины

безопасность

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе связанных с использованием ВСУ ударных безэкипажных катеров в Черном море, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов. "Российская Федерация в ходе проведения специальной военной операции фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе, связанных с широким использованием вооруженными силами Украины ударных безэкипажных катеров в акватории Черного моря, неоднократно уже уничтожавшихся подразделениями российского ВМФ", - сказал Молчанов.

https://ria.ru/20240414/svo-1939573505.html

россия

черное море

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, черное море, вооруженные силы украины, безопасность, украина