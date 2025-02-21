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В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море - РИА Новости, 21.02.2025
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11:50 21.02.2025 (обновлено: 11:51 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/more-2000750488.html
В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море
В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море - РИА Новости, 21.02.2025
В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море
Россия в ходе спецоперации фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе связанных с использованием ВСУ ударных безэкипажных катеров в Черном... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:50:00+03:00
2025-02-21T11:51:00+03:00
россия
черное море
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе связанных с использованием ВСУ ударных безэкипажных катеров в Черном море, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов. "Российская Федерация в ходе проведения специальной военной операции фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе, связанных с широким использованием вооруженными силами Украины ударных безэкипажных катеров в акватории Черного моря, неоднократно уже уничтожавшихся подразделениями российского ВМФ", - сказал Молчанов.
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россия, черное море, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море

Молчанов: Россия фиксирует рост угроз военной безопасности в Черном море

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Керченский пролив
Вид на Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе связанных с использованием ВСУ ударных безэкипажных катеров в Черном море, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов.
"Российская Федерация в ходе проведения специальной военной операции фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе, связанных с широким использованием вооруженными силами Украины ударных безэкипажных катеров в акватории Черного моря, неоднократно уже уничтожавшихся подразделениями российского ВМФ", - сказал Молчанов.
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