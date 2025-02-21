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В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море
В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море - РИА Новости, 21.02.2025
В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море
Россия в ходе спецоперации фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе связанных с использованием ВСУ ударных безэкипажных катеров в Черном... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:50:00+03:00
2025-02-21T11:50:00+03:00
2025-02-21T11:51:00+03:00
россия
черное море
вооруженные силы украины
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украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе связанных с использованием ВСУ ударных безэкипажных катеров в Черном море, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов. "Российская Федерация в ходе проведения специальной военной операции фиксирует возрастание угроз военной безопасности, в том числе, связанных с широким использованием вооруженными силами Украины ударных безэкипажных катеров в акватории Черного моря, неоднократно уже уничтожавшихся подразделениями российского ВМФ", - сказал Молчанов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
В Совбезе заявили о росте угроз военной безопасности в Черном море
Молчанов: Россия фиксирует рост угроз военной безопасности в Черном море