https://ria.ru/20250221/moldaviya-2000825892.html

Молдавия должна предоставить ЕС инвестплан и план реформ, заявил депутат ЕП

Молдавия должна предоставить ЕС инвестплан и план реформ, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 21.02.2025

Молдавия должна предоставить ЕС инвестплан и план реформ, заявил депутат ЕП

Власти Молдавии должны будут предоставить ЕС инвестиционный план, а также план реформ, чтобы получить финансирование от Брюсселя, заявил депутат Европарламента... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:33:00+03:00

2025-02-21T15:33:00+03:00

2025-02-21T15:33:00+03:00

в мире

молдавия

брюссель

кишинев

евросоюз

европарламент

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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Власти Молдавии должны будут предоставить ЕС инвестиционный план, а также план реформ, чтобы получить финансирование от Брюсселя, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан в эфире телеканала Pro TV.Европейский парламент и государства -члены ЕС в среду согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты. В январе правительство Молдавии объявило о согласовании стратегии энергетической независимости и устойчивости с Европейской комиссией. В рамках этого соглашения республика получит 250 миллионов евро, половина этой суммы будет направлена на компенсации за электроэнергию до конца 2025 года. "В ЕС говорят так: деньги идут на инвестиции, но в то же время важно, чтобы власти Молдавии реализовали реформы, модернизирующие государство. Правительство представит ЕС инвестиционный план и план реформ. Он будет одобрен Европейской комиссией, после чего аванс выплачивается в конце апреля, а затем дважды в год", - заявил Мурешан/По его словам, Молдавия сама решит, как она их потратит, и эти деньги будут доступны в течение следующих трех лет. "В марте, как только европейское законодательство вступит в силу, Молдавия представит Европейской комиссии план экономического роста, в котором будет указано, как она хочет освоить эти средства и какие реформы она хочет реализовать параллельно", - отметил политик. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html

https://ria.ru/20250221/es-2000729116.html

https://ria.ru/20250204/moldavija-1997276206.html

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в мире, молдавия, брюссель, кишинев, евросоюз, европарламент