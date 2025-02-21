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Глава Гагаузии попросила Трампа больше не давать деньги Кишиневу - РИА Новости, 21.02.2025
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14:45 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/moldaviya-2000812079.html
Глава Гагаузии попросила Трампа больше не давать деньги Кишиневу
Глава Гагаузии попросила Трампа больше не давать деньги Кишиневу - РИА Новости, 21.02.2025
Глава Гагаузии попросила Трампа больше не давать деньги Кишиневу
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить оказывать финансовую помощь... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:45:00+03:00
2025-02-21T14:45:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
дональд трамп
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить оказывать финансовую помощь властям Молдавии и поддержать честные парламентские выборы в республике. "Уважаемый господин Трамп, как башкан (председатель - ред.) Гагаузии я прошу вас прекратить любую поддержку преступного режима PAS (партия "Действие и солидарность" - ред.) и Майи Санду в Республике Молдова", - написала Гуцул в соцсети X. К своему посту она прикрепила открытое письмо к Трампу, в котором просит его прекратить финансирование руководства Молдавии и поддержать честные парламентские выборы в республике в этом году. По ее словам, Санду и ее партия "Действие и солидарность" "фактически узурпировали все государственные институты в стране и установили авторитарный диктаторский режим". "Финансовая помощь, предоставленная американским народом для реализации важных проектов в Молдове, разворовывается. Правительство крадет эти деньги и присваивает их для финансирования пропаганды и фейковых новостей, а также для подкупа европейских и американских политиков и чиновников… Они преследуют нашу христианскую православную церковь, арестовывают наших политиков и пытаются спровоцировать вооруженные беспорядки, чтобы они могли реализовать сценарий, подобный украинскому, и получить неограниченное европейское и американское финансирование", - отмечает Гуцул. Она также пожаловалась, что официальный Кишинев лишил автономную область всех ее конституционных прав, чтобы намеренно создать нестабильную ситуацию в Гагаузии. Гуцул полагает, что "это не просто угроза демократии, а политический терроризм". Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994313768.html
https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000339741.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, дональд трамп, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Дональд Трамп, Майя Санду
Глава Гагаузии попросила Трампа больше не давать деньги Кишиневу

Гуцул призвала Трампа прекратить оказывать финансовую помощь властям Молдавии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить оказывать финансовую помощь властям Молдавии и поддержать честные парламентские выборы в республике.
«
"Уважаемый господин Трамп, как башкан (председатель - ред.) Гагаузии я прошу вас прекратить любую поддержку преступного режима PAS (партия "Действие и солидарность" - ред.) и Майи Санду в Республике Молдова", - написала Гуцул в соцсети X.
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17 января, 23:42
К своему посту она прикрепила открытое письмо к Трампу, в котором просит его прекратить финансирование руководства Молдавии и поддержать честные парламентские выборы в республике в этом году. По ее словам, Санду и ее партия "Действие и солидарность" "фактически узурпировали все государственные институты в стране и установили авторитарный диктаторский режим".
«
"Финансовая помощь, предоставленная американским народом для реализации важных проектов в Молдове, разворовывается. Правительство крадет эти деньги и присваивает их для финансирования пропаганды и фейковых новостей, а также для подкупа европейских и американских политиков и чиновников… Они преследуют нашу христианскую православную церковь, арестовывают наших политиков и пытаются спровоцировать вооруженные беспорядки, чтобы они могли реализовать сценарий, подобный украинскому, и получить неограниченное европейское и американское финансирование", - отмечает Гуцул.
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Она также пожаловалась, что официальный Кишинев лишил автономную область всех ее конституционных прав, чтобы намеренно создать нестабильную ситуацию в Гагаузии. Гуцул полагает, что "это не просто угроза демократии, а политический терроризм".
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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13 января, 18:16
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулДональд ТрампМайя Санду
 
 
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