https://ria.ru/20250221/moldaviya-2000812079.html

Глава Гагаузии попросила Трампа больше не давать деньги Кишиневу

Глава Гагаузии попросила Трампа больше не давать деньги Кишиневу - РИА Новости, 21.02.2025

Глава Гагаузии попросила Трампа больше не давать деньги Кишиневу

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить оказывать финансовую помощь... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:45:00+03:00

2025-02-21T14:45:00+03:00

2025-02-21T14:45:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

дональд трамп

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951251737_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_e8295fb17b952cbde2f4609929a6da04.jpg

КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить оказывать финансовую помощь властям Молдавии и поддержать честные парламентские выборы в республике. "Уважаемый господин Трамп, как башкан (председатель - ред.) Гагаузии я прошу вас прекратить любую поддержку преступного режима PAS (партия "Действие и солидарность" - ред.) и Майи Санду в Республике Молдова", - написала Гуцул в соцсети X. К своему посту она прикрепила открытое письмо к Трампу, в котором просит его прекратить финансирование руководства Молдавии и поддержать честные парламентские выборы в республике в этом году. По ее словам, Санду и ее партия "Действие и солидарность" "фактически узурпировали все государственные институты в стране и установили авторитарный диктаторский режим". "Финансовая помощь, предоставленная американским народом для реализации важных проектов в Молдове, разворовывается. Правительство крадет эти деньги и присваивает их для финансирования пропаганды и фейковых новостей, а также для подкупа европейских и американских политиков и чиновников… Они преследуют нашу христианскую православную церковь, арестовывают наших политиков и пытаются спровоцировать вооруженные беспорядки, чтобы они могли реализовать сценарий, подобный украинскому, и получить неограниченное европейское и американское финансирование", - отмечает Гуцул. Она также пожаловалась, что официальный Кишинев лишил автономную область всех ее конституционных прав, чтобы намеренно создать нестабильную ситуацию в Гагаузии. Гуцул полагает, что "это не просто угроза демократии, а политический терроризм". Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994313768.html

https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000339741.html

https://ria.ru/20250113/moldaviya-1993525564.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, дональд трамп, майя санду