https://ria.ru/20250221/model-2000757788.html

"Довела себя до уродства". Трагедия первой в истории супермодели

"Довела себя до уродства". Трагедия первой в истории супермодели - РИА Новости, 21.02.2025

"Довела себя до уродства". Трагедия первой в истории супермодели

Её называли "лицом 80-х", но она предпочла погубить себя. Она была первой супермоделью, чье имя гремело на весь мир. Обложки Vogue и Cosmopolitan, миллионные... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:20:00+03:00

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2025-02-21T19:20:00+03:00

шоубиз

филадельфия

атлантик-сити

нью-йорк (город)

cosmopolitan

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Её называли "лицом 80-х", но она предпочла погубить себя. Она была первой супермоделью, чье имя гремело на весь мир. Обложки Vogue и Cosmopolitan, миллионные контракты и всеобщее обожание. Но за блеском славы скрывалась девочка, брошенная матерью. Это история Джии Каранджи — музы, ставшей сломленной иконой.Золотая девочка 80-хВ конце 70-х годов мир моды взорвала новая звезда — Джиа Каранджи. С ее появлением закончилась эпоха "правильных" и "холодных" моделей. Джиа была другой — живой, энергичной, сексуальной. Она не стеснялась своих эмоций и своей красоты.Каранджи родилась 29 января 1960 года в Филадельфии, в семье владельца закусочной Джозефа Каранджи и домохозяйки Кэтлин Адамс. Она была младшей из трех детей.Первая фотосессия с Джией Каранджи состоялась в 1976 году, когда ее заметил местный фотограф в клубе. В 1977 году начала получать предложения на рекламные съемки для филадельфийских газет. Карьера начинает идти в гору и 17-летняя девушка переехала в Нью-Йорк, где встретила владелицу модельного агентства Wilhelmina Models — Вильгельму Купер, которая стала ее наставницей и "второй мамой".При поддержке Купер, Джиа ворвалась в мир моды как ураган. Ее фотографии украшали обложки Vogue, Cosmopolitan, Elle и других ведущих журналов. Она работала с лучшими фотографами мира — Ричардом Аведоном, Хельмутом Ньютоном, Франческо Скавулло.Джиа стала лицом Versace, Dior, Armani и других известных брендов. Она зарабатывала миллионы долларов и купалась в лучах славы. Ее называли "новой Твигги", "лицом 80-х", "первой супермоделью", которая впоследствии открыла путь для Кэмпбелл, Тарлингтон и Кроуфорд — последнюю и вовсе в начале карьеры называли "Бэйби Джиа".Караджи изменила представление о том, какой должна быть модель. Она была не просто "вешалкой для одежды", она была личностью, индивидуальностью. Она вдохновляла и восхищала.Тень материДетство Джии было похоже на плохой фильм: старшие братья жили своей жизнью, родители постоянно ругались, а когда ей исполнилось 11, мать Кэтлин просто ушла из семьи, бросив мужа и детей. Это стало трагедией для Джии. Она выросла, но внутренняя маленькая девочка так и не смогла смириться с чувством брошенности. Это отразилось на характере: она стала одержима вниманием и любовью, которых ей так не хватало в детстве.Поведение модели часто называли диким и необузданным, но именно эта хаотичная энергия сделала ее звездой. "У нее был собственный способ передвижения перед камерой. Это было не похоже ни на что, с чем я сталкивался раньше", — вспоминал фотограф Франческо Скавулло — "Она не просто позировала — она подчиняла себе кадр".Но даже на вершине успеха Джиа оставалась одинокой. Ее отношения с матерью так и не наладились, а отсутствие поддержки в детстве оставило глубокую пустоту. Эту пустоту частично заполнила Вильгельмина Купер, которая стала не просто наставницей, но и "второй матерью".У модели был очень узкий круг друзей. Кроме Купер, она дружила с Джулией Фостер и Дженис Дикинсон. Страдая бессонницей, Джиа могла позвонить Вильгельмине среди ночи, чтобы просто поговорить. "Она появлялась у меня дома, иногда посреди ночи, и я впускала ее, а она просто хотела, чтобы ее кто-то обнял", — вспоминала модель Джулия Фостер.Однако судьба снова сыграла с Джией жестокую шутку. В 1980 году Вильгельмина умерла от рака легких.НаркотикиПереехав в Нью-Йорк и добившись успеха, Джиа стала завсегдатаем легендарного клуба Studio 54 — места, где гламур соседствовал с опасными искушениями. Ее пристрастие к наркотикам постепенно нарастало.Как рассказывала подруга модели Анита Сарка в интервью Vanity Fair: "В те дни быть наркоманом считалось почти модным". Джиа оказалась среди целого поколения случайных жертв этой иллюзии. Чтобы получить кайф, ей требовалось увеличивать дозу, и Джиа начала колоться.После смерти Вильгельмины Купер ситуация усугубилась. Девушку было некому сдерживать, а тоска по "второй матери" толкала ее на очередные поиски дозы. Поначалу на пристрастие Джии к наркотикам закрывали глаза, но очень скоро недовольство взяло верх, и фотографы начали отказываться с ней работать. Следы от инъекций на коже модели становились все виднее, а сама Каранджи могла уснуть во время съемки или отпроситься "выйти на перекур" и не вернуться.Фотограф Франческо Скавулло вспоминал, как на съемках на Карибах Джиа плакала, не находя дозу: "Я буквально уложил ее на кровать, пока она не заснула". Когда известные продюсеры узнали о ее зависимости, предложения резко пошли на спад. Джии пришлось сменить агентство, а потом лечь в больницу на реабилитацию.Однако лечение не принесло результатов. В 1982 году случился новый удар — погиб близкий друг, фотограф Крис фон Вангейнхайм. После этого Джиа снова вернулась к старым привычкам. На одной из скандальных съемок для Cosmopolitan того же года на ее локтях были явно видны следы от игл, и фотографам пришлось маскировать их одеждой. Ее взгляд, некогда полный энергии и харизмы, теперь был пустым. На последней съемке для Versace она покинула студию, так и не начав работу.На днеПосле того как мир моды отвернулся от нее, Караджи осталась без работы. Из-за постоянных инъекций в одно и то же место на руке у нее развилась серьезная инфекция, потребовавшая срочной операции в 1983 году. Денег на лечение уже не было — все, что Джиа заработала в лучшие годы, ушло на наркотики.Признав себя банкротом, бывшая супермодель с многотысячным счетом в прошлом переехала в Атлантик-Сити. Там она начала жить на пособие по безработице вместе со своей девушкой Рошель (Элиссой Голден). Они постоянно ссорились: Рошель злилась, что Джиа воровала ее вещи и продавала их ради очередной дозы.После очередного курса реабилитации Джиа попробовала начать новую жизнь: переехала в пригород Филадельфии, сперва устроилась обычной продавщицей джинсов, потом работала кассиром в местном универсаме и записалась на курсы в колледж. Но ее хватило всего на несколько месяцев. Зависимость оказалась сильнее. Денег на наркотики категорически не хватало, и Каранджи начала заниматься проституцией.Страшный диагноз и последние дниК концу 1985 года зависимость Джии Каранджи полностью подчинила ее себе. Жизнь девушки превратилась в бесконечную череду переездов, бродяжничества, насилия и зависимости. Осенью 1986 года она оказалась в больнице после того, как ее нашли на улице под дождем — избитую, изнасилованную и едва живую. Врачи диагностировали пневмонию, но вскоре выяснилось кое-что страшнее: у Джии был СПИД.Последние месяцы жизни экс-модель провела в больничной палате. Ирония судьбы заключалась в том, что именно там она наконец обрела то, чего так жаждала с детства — материнскую любовь. Кэтлин, которая когда-то покинула семью, теперь не отходила от дочери ни на шаг, никого не допуская в палату. Это были горькие, но одновременно светлые моменты для Джии: наконец-то она была с мамой.Одним из немногих, кто навещал Караджи, был Роб Фей — друг, с которым она познакомилась в наркологической клинике, он лежал в соседней палате. Никто из прежней, "богатой и знаменитой" жизни Джии не знал, что с ней происходит. Роб вспоминал, как перед самой смертью Джиа повернулась к нему и произнесла свои последние слова: "Я думаю, что увижу Его сегодня вечером".В возрасте 26 лет, 18 ноября 1986 года Джиа Каранджи умерла, став первой из первых знаменитых женщин, умерших от СПИДа.Ее похороны были предельно скромными. Лицо и тело, некогда восхищавшие весь мир своей красотой, оказались настолько изуродованы болезнью, что хоронили девушку в закрытом гробу. Никто из ее прежних друзей и коллег даже не знал о ее смерти и не пришел проститься.

филадельфия

атлантик-сити

нью-йорк (город)

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филадельфия, атлантик-сити, нью-йорк (город), cosmopolitan