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Театральный режиссер умер на борту лайнера, вылетевшего из Москвы
Театральный режиссер умер на борту лайнера, вылетевшего из Москвы - РИА Новости, 21.02.2025
Театральный режиссер умер на борту лайнера, вылетевшего из Москвы
Театральный режиссер Александр Кононов умер на борту самолета рейса Москва — Иркутск, вылетевшего 20 февраля из аэропорта Шереметьево, пишет МК. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:33:00+03:00
2025-02-21T02:33:00+03:00
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шереметьево (аэропорт)
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александр кононов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Театральный режиссер Александр Кононов умер на борту самолета рейса Москва — Иркутск, вылетевшего 20 февраля из аэропорта Шереметьево, пишет МК.Как утверждается, пилоты подали сигнал срочности уже через несколько минут после взлета из-за того, что Кононов потерял сознание. На борту находились два медика, которые пытались помочь мужчине, но ему становилось все хуже, и в итоге у него остановилось сердце."В итоге пилоты приняли решение экстренно вернуться в аэропорт. Лайнер совершил благополучную посадку в штатном режиме. Приехавшие врачи реанимационной бригады констатировали смерть", — указано в статье.Согласно предварительным данным, у Кононова произошел сердечный приступ.Также сообщается, что в Москве режиссер проходил обследование, после которого возвращался домой в Иркутск. Ранее он боролся с онкологическим заболеванием. Коллеги Кононова и поклонники его творчества выразили глубокие соболезнования семье и близким режиссера.Александр Кононов родился в 1947 году в Ангарске. В 1970-х годах он присоединился к народному театру "Факел", где прошел путь от актера до главного режиссера. Под руководством Кононова там поставили около 60 спектаклей. Его новаторский подход к классическим произведениям отметили наградами на региональных и всероссийских фестивалях. "Факел" он возглавлял 43 года.
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москва, иркутск, шереметьево (аэропорт), происшествия, александр кононов
Москва, Иркутск, Шереметьево (аэропорт), Культура, Происшествия, Александр Кононов
Театральный режиссер умер на борту лайнера, вылетевшего из Москвы
МК: 77-летний театральный режиссер Александр Кононов скончался на борту самолета